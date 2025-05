Seravezza trionfa 4-1 contro Orvietana nella finale playoff di Serie D

SERAVEZZA 4 ORVIETANA 1

SERAVEZZA (3-4-1-2): Lagomarsini; Mosti (43’st Salerno), Sanzone, Coly; Paolieri (30’st Sava), Greco (40’st Bartolini), Sforzi (12’st Cesari), Turini; Bellini; Benedetti, Stabile (27’ st Lepri). A disp.: Borghini, Raineri, Accorsini, Bocci. All.: Brando.

ORVIETANA (3-5-2): Rossi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta (22’st Proia), Sforza (22’st Moretti), Fabri, Simic (32’st Esposito), Bologna (22’st Caravaggi); Panattoni, Caon (32’st Congiu). A disp.: Formiconi, Savshak, Marchegiani, Darboe. All.: Rizzolo.

Arbitro: Pasquetto di Crema (Dellaquila di Barletta – Monaco di Chieti).

RETI: 19’pt Caon (O), 40’pt Coly (S), 42’pt Stabile (S), 35’st Sava (S), 49’st rig. Benedetti (S).

NOTE: al 20’ st Panattoni (O) fallisce un calcio di rigore; espulso Mauro (O) al 44’pt; ammoniti: Sforzi, Mosti, Paolieri (S), Fabri, Panattoni, Ricci, Rossi (O); angoli: 6-6; recupero: 3’+ 4’.

Orvietana ko a Seravezza nella finale playoff di serie D. Orvietana avanti al minuto 19, a termine di un’azione tutta di prima: Fabri interrompe un’azione degli avversari, palla a Simic che lancia Panattoni e a sua volta serve Caon che mette in rete. Seravezza che accusa il colpo e ancora Orvietana protagonista al 24’ quando Paletta viene servito e corre via con l’avversario che non riesce a fermarlo né con le buone né con le cattive, l’esterno Orvietano con velocità e potenza riesce anche a mettere palla in area, Panattoni non arriva per poco. Il finale di tempo però è deleterio per i colori biancorossi: il Seravezza riesce a ribaltare tutto in due minuti prima guadagnando un corner, battuto corto, palla che arriva a Greco che dalla distanza fa partire un tiro che Coly riesce a colpire in mezzo a tante gambe di difensori e beffa Rossi: l’Orvietana non reagisce e due minuti dopo ancora Greco tiene palla al limite fino a trovare lo spazio giusto per il tiro in porta: Rossi non trattiene e Stabile a quel punto trova il gol più facile di tutti che porta sul 2-1 i versiliesi. Ma il momento no dell’Orvietana continua perché l’arbitro estrae il rosso diretto per Mauro per un fallo a centrocampo, molte proteste, ma il signor Pasquetto di Crema è irremovibile. Il terzo gol dei padroni di casa arriva, quando Sava riceve palla in area, scambia con Greco che gliela restituisce, Sava trova la girata e fredda Rossi con una conclusione potente e angolata. Finale con l’Orvietana tutta cuore, guadagna altri due corner, va al tiro da fuori con Fabri, ma l’ennesima ripartenza porta Lepri in area da solo dove viene fermato da Rossi, è rigore e bomber Benedetti fa 4-1.