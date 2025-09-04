Serie A, anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. Napoli-Inter il 25 ottobre, derby di Milano il 23 novembre
La Lega Calcio ha reso noto date e orari di anticipi e posticipi di serie A dalla quarta alla dodicesima giornata. Sono comprese in questo periodo le due prossime soste per le nazionali (12 ottobre e 16 novembre) e il primo dei turni infrasettimanali previsti in questo campionato (nona giornata, 29 ottobre).
4ª giornata venerdì 19/9 20.45 Lecce-Cagliari Dazn; sabato 20/9 15 Bologna-Genoa Dazn; 18 Verona-Juventus Dazn, 20.45 Udinese-Milan Dazn/Sky; domenica 21/9 12.30 Lazio-Roma Dazn, 15 Cremonese-Parma Dazn, 15 Torino-Atalanta Dazn, 18 Fiorentina-Como Dazn/Sky, 20.45 Inter-Sassuolo Dazn; lunedì 22/9 20.45 Napoli-Pisa Dazn/Sky.
5ª giornata sabato 27/9 15 Como-Cremonese Dazn, 18 Juventus-Atalanta Dazn, 20.45 Cagliari-Inter Dazn/Sky; domenica 28/9 12.30 Sassuolo-Udinese Dazn, 15 Pisa-Fiorentina Dazn, 15 Roma-Verona Dazn, 18 Lecce-Bologna Dazn/Sky, 20.45 Milan-Napoli *Dazn; lunedì 29/9 18.30 Parma-Torino Dazn, 20.45 Genoa-Lazio Dazn/Sky.
6ª giornata venerdì 3/10 20.45 Verona-Sassuolo Dazn/Sky; sabato 4/10 15 Lazio-Torino Dazn, 15 Parma-Lecce Dazn, 18 Inter-Cremonese Dazn 20.45 Atalanta-Como Dazn/Sky; domenica 5/10 12.30 Udinese-Cagliari Dazn, 15 Bologna-Pisa Dazn, 15 Fiorentina-Roma Dazn, 18 Napoli-Genoa Dazn/Sky, 20.45 Juventus-Milan * Dazn.
7ª giornata sabato 18/10 15 Lecce-Sassuolo Dazn, 15 Pisa-Verona Dazn, 18 Torino-Napoli DAZN, 20.45 Roma-Inter Dazn/Sky; domenica 19/10 12.30 Como-Juventus Dazn, 15 Cagliari-Bologna Dazn, 15 Genoa-Parma Dazn, 18 Atalanta-Lazio Dazn/Sky, 20.45 Milan-Fiorentina Dazn; lunedì 20/10 20.45 Cremonese-Udinese Dazn/Sky.
8ª giornata venerdì 24/10 20.45 Milan-Pisa Dazn/Sky, sabato 25/10 15 Parma-Como Dazn, 15 Udinese-Lecce Dazn, 18 Napoli-Inter Dazn, 20.45 Cremonese-Atalanta Dazn/Sky; domenica 26/10 12.30 Torino-Genoa Dazn, 15 Sassuolo-Roma Dazn, 15 Verona-Cagliari Dazn, 18 Fiorentina-Bologna Dazn/Sky, 20.45 Lazio-Juventus* Dazn.
9ª giornata martedì 28/10 18.30 Lecce-Napoli Dazn, 20.45 Atalanta-Milan Dazn; mercoledì 29/10 18.30 Como-Verona Dazn, 18.30 Juventus-Udinese Dazn, 18.30 Roma-Parma Dazn/Sky, 20.45 Bologna-Torino Dazn, 20.45 Genoa-Cremonese Dazn, 20.45 Inter-Fiorentina Dazn/Sky; giovedì 30/10 18.30 Cagliari-Sassuolo Dazn, 20.45 Pisa-Lazio Dazn/Sky.
10ª giornata sabato 1/11 15 Udinese-Atalanta Dazn, 18 Napoli-Como Dazn, 20.45 Cremonese-Juventus Dazn/Sky; domenica 2/11 12.30 Verona-Inter Dazn, 15 Fiorentina-Lecce dazn, 15 Torino-Pisa Dazn, 18 Parma-Bologna Dazn/Sky, 20.45 Milan-Roma Dazn; lunedì 3/11 18.30 Sassuolo-Genoa Dazn, 20.45 Lazio-Cagliari Dazn/Sky.
11ª giornata venerdì 7/11 20.45 Pisa-Cremonese Dazn/Sky; sabato 8/11 15 Como-Cagliari Dazn, 15 Lecce-Verona Dazn, 18 Juventus-Torino* Dazn, 20.45 Parma-Milan Dazn/Sky; domenica 9/11 12.30 Atalanta-Sassuolo Dazn, 15 Bologna-Napoli Dazn, 15 Genoa-Fiorentina Dazn, 18 Roma-Udinese Dazn/Sky, 20.45 Inter-Lazio* Dazn.
12ª giornata sabato 22/11 15 Cagliari-Genoa Dazn, 15 Udinese-Bologna Dazn, 18 Fiorentina-Juventus* Dazn, 20.45 Napoli-Atalanta Dazn/Sky; domenica 23/11 12.30 Verona-Parma Dazn, 15 Cremonese-Roma Dazn, 18 Lazio-Lecce Dazn/Sky, 20.45 Inter-Milan* Dazn; lunedì 24/11 18.30 Torino-Como Dazn/Sky, 20.45 Sassuolo-Pisa Dazn.
