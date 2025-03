Serie a femminile. Derby di Milano nella poule scudetto. Como a un successo dalla salvezza

Si chiude con il derby di Milano la terza giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile. Inter e Milan si affrontano, oggi alle 13.30 all’Arena Civica, per la terza volta in stagione. L’accesso al pubblico sarà gratuito. I due precedenti incroci sono terminati entrambi 1-1, tuttavia tra le squadre ci sono ben 11 punti di distacco. Le nerazzurre, seconde in classifica, vogliono riscattarsi dopo il beffardo ko contro la Roma e sognano parzialmente ancora lo Scudetto. La Juventus capolista, ko ieri a Firenze, ha infatti un vantaggio di 11 punti ma due gare in più disputate rispetto alle ragazze di Piovani. Inoltre, parallelamente, per l’Inter continua la corsa alla storica qualificazione in Champions League, che è un obiettivo concreto, vicino ma ancora da blindare. Le rossonere invece, dopo due pareggi buoni ma poco utili per la classifica contro Fiorentina e Juventus, hanno forse l’ultima occasione per sperare ancora in un difficilissimo piazzamento europeo. E la vittoria della Fiorentina a Torino non aiuta in questo senso le ragazze di Bakker.

Sempre oggi alle ore 12.30, nella Poule Retrocessione, il Como Women fa visita alla Lazio: con un successo le lariane sarebbero salve con sei giornate di anticipo.

Al.St.