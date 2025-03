Serie a femminile. Impresa rossonera. Fermata la Juve: 2-2. Inter battuta al 95’

Pareggio di puro orgoglio per il Milan, che al Vismara agguanta la Juventus Women capolista in pieno recupero. Il posticipo della seconda giornata della Poule Scudetto termina 2-2: le rossonere passano in vantaggio grazie al rigore di Dompig nel primo tempo. Nella ripresa le bianconere la ribaltano in dieci minuti con Beccari e Girelli, infine al 90’ arriva il pari di Karczewska. Le ragazze di Bakker restano comunque al quinto posto, molto lontane dalla zona Champions, mentre la Juventus rimane in testa e sale a più +11 su Inter e Roma. Comincia infatti con una sconfitta la Poule Scudetto per le nerazzurre di Piovani, beffate all’ultimo minuto e ko 2-1 al Tre Fontane contro la Roma. Dopo l’iniziale vantaggio ospite con Wullaert, le padrone di casa sono apparse più brillanti, senza però trovare il pari nel primo tempo. Nella ripresa, al 66’, ecco il turning point: l’Inter fallisce il raddoppio con Cambiaghi e sul ribaltamento di fronte la Roma prima colpisce la traversa con Dragoni e poi si procura un rigore. Dal dischetto pareggia Giugliano. In pieno recupero il colpo di testa di Di Guglielmo regala alle giallorosse la vittoria. Roma e Inter ora sono appaiate al secondo posto in classifica con nove punti di vantaggio sulla Fiorentina. Alessandro Stella