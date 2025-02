Serie A femminile. Inter e Milan, successi chiave. Oggi tocca alla Signora

Dopo il tonfo nel big-match con la capolista Juventus (in campo oggi alle 12.30 contro il Napoli ultimo) e la successiva eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano del Sassuolo, arriva il pronto riscatto dell’Inter di Piovani. Nella penultima giornata del girone unico le nerazzurre hanno superato 2-0 la Fiorentina tra le mura amiche, conservando così il secondo posto dall’assalto della Roma (vittoriosa 4-0 sulla Sampdoria) e allungando a +10 sul quarto posto - occupato proprio dalla Viola - in ottica qualificazione Champions. Inter in vantaggio già dopo 6’ con Cambiaghi, che al termine di un’azione corale ha sbloccato il risultato di testa, su assist di Serturini. Il definitivo raddoppio nerazzurro al 71’ con Magull, su ottima imbucata di Tomaselli. "La vittoria è molto importante, ma non abbiamo ancora fatto niente. Dopo due sconfitte oggi c’è stata una grandissima reazione – ha spiegato Piovani (nella foto) a fine gara –. Il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno al terzo posto per qualificarci in Champions League". Fondamentale successo anche per il Milan, protagonista di

una super rimonta. Sotto di due reti al 23’ le rossonere hanno immediatamente accorciato le distanze con Vigilucci e nella ripresa, tra il 67’ e il 71’, l’hanno ribaltata con il rigore di Ijeh e il timbro decisivo del 3-2 di Stokic. Con questa vittoria le ragazze di Bakker salgono al quinto posto - l’ultimo valido per disputare la poule scudetto - in attesa del risultato del Como Women, in campo oggi alle 15 contro la Lazio e che oggi può riacciuffare il Diavolo.Alessandro Stella