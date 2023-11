Serie a femminile. Pomigliano choc, la società annuncia il ritiro: "Lottiamo contro avversari invisibili»

Annuncio choc del Pomigliano, che annuncia il ritiro dal campionato di serie A femminile. "Combattere contro ogni tipo di avversario rende vana qualsiasi difesa – comunica il club –. Lottare contro avversari invisibili diventa una lotta impari. In virtù di una Divisione che da un lato pretende il rispetto delle tempistiche e delle modalità di versamento, mentre dall’altro non riesce a garantire una programmazione certa sulla gestione dei versamenti da effettuare condizionando l’organizzazione della società. In aggiunta alla gestione arbitrale della gara con la Sampdoria dove arbitro e quarto uomo hanno gestito ed indirizzato l’esito della partita in favore delle liguri, attuando un atteggiamento monocolore dall’inizio alla fine della partita".