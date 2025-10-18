SERIE A FEMMINILE. Rossonere in campo. L’obiettivo è sfatare il “tabù“ Viola Park

Il beffardo ko contro la Roma ha lasciato delusione, ma anche consapevolezza. E oggi, ore 15, il Milan Women cerca il riscatto sul campo della Fiorentina in quello che è un antipasto della stessa sfida, tra rossoneri e viola, di domani sera nella Serie A maschile. Tornando al femminile, le ragazze di Suzanne Bakker sono chiamate a sfatare il tabù Firenze, dove non vincono da tre anni. Di contro le toscane vogliono riscattare l’avvio di campionato piuttosto faticoso con un solo punto in due gare.

Il programma della terza giornata si apre con il Como Women che, alle 12.30, fa visita al Sassuolo. Le lariane, reduci dalla clamorosa vittoria sulla Juventus, puntano a sfruttare la prima di tre gare consecutive, che almeno sulla carta sembrano abbordabili. L’Inter infine chiuderà il turno domani alle 18, nel posticipo casalingo contro il Parma. Intanto le nerazzurre hanno scoperto la loro prossima avversaria in Europa Cup: sarà sfida, per nulla facile, con le svedesi dell’Hacken. L’incrocio, valido per gli ottavi di finale, si giocherà nelle settimane dell’11 e del 19 novembre.

Al.St.