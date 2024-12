Serie a femminile. Tris Inter, è seconda. Festa Como al 92’

L’Inter batte 3-0 il Sassuolo con le reti di Andrés nel primo tempo, Tomaselli e Polli (nella foto) nella ripresa. La squadra di Piovani torna così al secondo posto a pari merito con la Roma, sorpassando la Fiorentina battuta in casa 3-0 dalla Juventus. Fondamentale successo per il Como Women, 2-1 in casa della Sampdoria grazie all’autorete di Tampieri al 92’ dopo il vantaggio ospite firmato da Nischler al 1’ e il pareggio di Baldi. Le lariane rafforzano il quinto posto (ultimo utile per entrare nella poule scudetto) volando a +4 sul Milan, battuto sabato dalla Lazio. M.T.