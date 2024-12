Serie a femminile. Un derby storico. È il primo al Meazza

Per la prima volta nella storia, Milan-Inter femminile si giocherà nella cornice dello stadio Meazza. Si parte alle 14.30 con le nerazzurre allenate da Piovani che hanno dieci lunghezze di vantaggio sulle rossonere di Bakker, ma sono state superate ieri in classifica da Fiorentina (1-3 alla Sampdoria) e Roma (2-1 al Como). Solo vincendo possono riprendersi la seconda piazza in solitaria a quota 27, lasciandosi indietro la Viola di un punto e le giallorosse di due. Oggi alle 12.30 in campo anche la capolista Juventus contro la Lazio.M.T.