Serie A femminile. Van Dooren fa per due, il Diavolo batte la Lazio

Questa volta l’asticella dell’attenzione rimane alta fino alla fine e il Milan Femminile torna alla vittoria. Nel quarto turno di Serie A, le rossonere hanno superato 4-2 la Lazio tra le mura amiche. Per le meneghine è autentica trascinatrice Kayleigh van Dooren. La centrocampista olandese, arrivata in estate, ha realizzato la doppietta (primi gol in Italia per lei) che ha aperto e incanalato il match a favore della sua squadra e poi l’assist per il poker di Ijeh. L’altra rete milanista porta la firma di Renzotti, autrice anche di due assist. Al netto delle solite amnesie difensive, il Milan conquista una sfida sulla carta assai complessa e si rilancia momentaneamente al terzo posto in classifica. "Le ultime due sconfitte ci hanno fatto davvero male perché abbiamo perso subendo gol all’ultimo, ma stavolta abbiamo “ucciso“ la partita e vinto con merito", ha sottolineato l’allenatrice rossonera Bakker.

Pronto riscatto anche per il Como Women che ha battuto 2-1 il Genoa grazie al rigore di Nischler e alla rete di Pavan. Pure le lariane salgono a sei punti, al pari proprio di Milan e Lazio. Oggi invece, ore 12.30 al Tre Fontane, l’Inter affronta la Roma capolista a punteggio pieno. Passaggio della stagione già piuttosto importante per le nerazzurre che, reduci da un avvio di stagione un po’ stentato, non possono permettersi di perdere ulteriore contatto dalla vetta.

Alessandro Stella