Serie A: penultima giornata con nove partite in contemporanea alle 20.45

Partite in contemporanea, senza possibili calcoli, e con le emozioni che si sommano in soli 90 minuti: come accadeva ai vecchi tempi, senza lo ’spezzatino’ ormai usuale. La penultima giornata di Serie A vedrà giocarsi infatti nove gare tutte alle 20.45 domenica sera. Farà eccezione solo Genoa-Atalanta, anticipata a sabato alle 20.45 in assenza della necessità di essere disputata allo stesso orario delle altre: il Grifone è salvo, la Dea si è già conquistata il pass per la Champions. L’ultima volta che si erano viste nove gare allo stesso orario in A era stato a novembre 2010, quasi quindici anni fa.

"Il campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi", commenta il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli.

"Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante", ha aggiunto il numero 1 della Lega A. Tutto da decidere per il programma dell’ultimo turno, il 38esimo. Sarà stilato solo lunedì, ma c’è l’ipotesi di anticipare a mercoledì 21 o a giovedi 22 maggio Napoli-Cagliari e Como-Inter, per consentire poi un eventuale spareggio scudetto dei nerazzurri col Napoli sabato 24 o domenica 25. Un incastro quasi inevitabile, essendo poi l’Inter attesa dalla finale di Champions sabato 31 maggio a Monaco.