Serie B, 27° giornata: Venezia accorcia, colpo Feralpi. Come cambia la classifica

Milano, 29 febbraio 2024 - Si è chiuso il turno infrasettimanale di Serie B con risultati importanti sia per chi insegue la promozione nella massima serie, sia per le squadre in piena lotta salvezza. Il Venezia vince al Penzo contro il Cittadella grazie al duo Gytkjaer e Bjarkason e accorciano a -5 dal Parma capolista. Pisa e Modena pareggiano 2-2 al termine di una partita scoppiettante, poi la FeralpiSalò trova tre punti fondamentali in ottica salvezza contro lo Spezia. Ripercorriamo i tre match e vediamo come cambia la classifica.

Gytkjaer e Bjarkason stendono il Cittadella

Partono forte i padroni di casa che dopo tre minuti sono già avanti grazie alla rete di Christian Gytkjaer che raccoglie la spizzata di Altare e da pochi passi buca Kastrati. Il Cittadella reagisce con Pittarello che però è sfortunato: prima centra la traversa di testa, poi il palo con il sinistro. Dopo un finale di primo tempo ancora a tinte arancioneroverdi, nella ripresa arriva la rete che mette in ghiaccio la partita al 75': Svoboda trova Bjarkason che la mette sotto la traversa dove Kastrati non può arrivare. La squadra di Vanoli ora torna seconda in classifica a -5 dal Parma, mentre è la settima sconfitta in fila per il Cittadella.

Il Pisa in dieci riprende il Modena

Bella partita tra Pisa e Modena che tengono subito un ritmo godibile. Al 42' si sblocca la gara con Caracciolo che pesca il taglio di Mlakar che salta il portiere e fa 1-0 Pisa. A inizio ripresa il Modena entra in campo più convinto e tempo pochi minuti pareggia i conti con Abiuso che prima supera un avversario di forza, poi batte il portiere. Verso l'ora di gioco arriva la svolta della gara: Valoti entra in ritardo su Zaro, secondo giallo e Pisa in dieci con trenta minuti da giocare. I canarini allora prendono coraggio e passano in vantaggio con Strizzolo: mischia in area di rigore e zampata vincente per l'1-2. La squadra di Aquilani però reagisce d'orgoglio e all' 84' c'è il pari: corner di Veloso e colpo di testa vincente di Canestrelli, 2-2. Nel finale il Modena avrebbe segnato, ma l'arbitro Rizzo annulla tutto per un fuorigioco di partenza.

La Feralpi batte lo Spezia e riapre i giochi salvezza

Match delicatissimo in Liguria, in palio ci sono tre punti che valgono oro nel discorso salvezza. Molto meglio la squadra di Zaffaroni nella prima frazione, che infatti chiude in vantaggio con il gol di Felici al 38' che è bravo e fortunato a intercettare la deviazione aerea di Hristov. Le Aquile devono reagire e, al ritorno in campo, lo fanno con Cassata, Moro e Di Serio ma Pizzignacco è attento e non concede nulla. Al 75' Pilati gira di testa, la palla diventa buona per La Mantia e sotto porta è 0-2, gioco partita incontro per la FeralpiSalò. Ospiti che lasciano l'ultimo posto in classifica e salgono a 24 punti, a -2 dallo Spezia.

La classifica dopo 27 giornate

1) Parma 56

2) Venezia 51

3) Cremonese 50

4) Como 49

5) Palermo 46

6) Catanzaro 45

7) Modena 36

8) Cittadella 36

9) Brescia 35

10) Cosenza 33

11) Bari 33

12) Sudtirol 32

13) Reggiana 32

14) Pisa 31

15) Sampdoria 31

16) Ternana 29

17) Ascoli 27

18) Spezia 26

19) FeralpiSalò 24

20) Lecco 21