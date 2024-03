Serie B, 28° giornata: tonfo Palermo a Brescia, bene Parma e Sudtirol

Milano, 2 marzo 2024 - Ventottesima giornata di Serie B che si è aperta oggi con tre partite. Beffato al 92' il Lecco da Tait che regala tre punti importanti al Sudtirol, mentre la squadra di Aglietti rimane in fondo alla classifica con 17 sconfitte in 28 gare. Il Parma non sbaglia l'appuntamento a Terni e vince 1-3 grazie alle reti di Bonny e Benedyczak, oltre all'autogol di Casasola. In attesa del big match di domani Tra Como e Venezia, in programma alle ore 16:15, gli emiliani sono tornati a +8 sul secondo posto. Pioggia di gol al Rigamonti, ben sei e tutti nel primo tempo, nel successo per 4-2 del Brescia contro il Palermo. I rosanero incassano la seconda sconfitta consecutiva e ora devono guardarsi le spalle dal Catanzaro, mentre i padroni di casa si portano in settima posizione momentaneamente a +2 dal Modena. Ripercorriamo le tre partite di oggi.

Il colpo di testa Tait al 92' vale tre punti per il Sudtirol

Al Druso di Bolzano arriva il Lecco alla disperata ricerca di punti salvezza e la squadra di Aglietti parte bene con Inglese che si fa vedere subito dalle parti del portiere avversario intorno alla mezz'ora. Questo tiro dell'attaccante ospite, terminato largo, è l'unica vera occasione di un primo tempo caratterizzato da un ritmo basso e pochissime chance. A inizio ripresa Rauti si libera del difensore, entra in area e calcia col destro ma la palla va ben oltre la traversa della porta difesa da Melgrati, ma è la prima vera occasione della partita del Sudtirol. Dopo la girandola di cambi, al 64' si supera Melgrati sulla rovesciata di Giorgini dopo gli sviluppi di corner e si resta in parità. La partita sembra essere destinata al pareggio a reti bianche, ma Fabien Tait non è della stessa idea: minuto 92, angolo per il Sudtirol, Arrigoni mette in mezzo e il centrocampista svetta su tutti e fa 1-0. Negli ultimi tre minuti di recupero il Sudtirol si difende bene e porta a casa tre punti preziosissimi.

Il Parma passa sulla Ternana

Al Liberati la Ternana, in striscia positiva da quattro gare, cerca punti salvezza contro la capolista che vuole rialzare la testa dopo due pareggi in fila. La prima occasione è per i ducali al 5' con Partipilo che si accentra, va col sinistra e Iannarilli la mette in angolo. Due minuti dopo si sblocca il match: rinvio lungo di Chichizola, Bonny raccoglie e vince il duello con Capuano e davanti a Iannarilli apre il piattone e fa 1-0. Assolo emiliano, con Bonny che sfiora la doppietta dopo una bella palla di Benedyczak. Il raddoppio è nell'aria, anche perché si gioca a una porta sola, e al 18' l'arbitro Collu viene richiamato al Var per un contatto in area tra Amatucci e Bonny. Dopo la review è rigore per gli emiliani e Benedyczak fa 2-0. La Ternana reagisce al 30' centra il palo con Raimondo che aggancia la palla al limite, la piazza col mancino ma trova solo il legno. Un minuto prima della pausa Colibaly travolge Luperini ed è rigore Ternana: sul dischetto va Raimondo che però calcia malissimo col sinistro e sbaglia il penalty. In apertura di secondo tempo Luperini accorcia in tap-in dopo un cross di Distefano e riapre la partita. Passano però 10 minuti e sugli sviluppi di un corner, Delprato la mette in mezzo, Benedyczak va in scivolata, la palla colpisce Iannarilli e Casasola e ed entra in porta, sfortunato autogol per la Ternana e 1-3. I ducali gestiscono il ritmo fino alla fine e si portano così a +8 sul secondo posto.

Il Brescia ne fa 4 al Palermo

Senza ombra di dubbio Brescia e Palermo hanno giocato il miglior primo tempo della stagione di Serie B. Pronti, via e Bianchi fugge sulla corsia di sinistra, mette in mezzo un palla che viene raccolta da Dickmann sul lato opposto e sul controcross Borrelli di tacco lo fa bellissimo e sblocca la gara. Non c'è tempo di esultare però, perché si va dall'altra parte e Di Mariano in area viene atterrato da un difensore e per Rutella non ci sono dubbi: rigore Palermo, trasformato dal solito Brunori per l'1-1 dopo 5'. I siciliani passano avanti al 13' con Federico Di Francesco che col destro sorprende Avella a fil di palo. Il Brescia vuole reagire, ma si sbilancia e per poco non subisce l'1-3 ancora da Di Francesco. Cambia la partita, ancora una volta, al 23': Marconi, già ammonito, deve spendere il secondo giallo per evitare che Bianchi si presenti davanti a Pigliacelli dopo una follia di Lund, rosso per inevitabile per il centrale del Palermo. I padroni di casa prendono fiducia e al 30' arriva il gol del pari con Galazzi che trova Paghera sui 25 metri che si libera e calcia fortissimo col destro trovando un gol di pregevole fattura per il 2-2. Si gioca a una porta sola e, dopo dieci minuti, arriva anche il 3-2 con Borrelli che sigla la doppietta: da cross di Jallow il giocatore del Brescia gira bene di testa e batte Pigliacelli. Le Rondinelle fanno pure il quarto nel recupero: Jallow fugge sull'out di sinistra, mette in mezzo dal fondo, la palla attraversa l'area di rigore e la conclusione di Bisoli è deviata da Di Francesco che batte il proprio portiere. Dopo 49 minuti incredibili, nel secondo tempo il ritmo cala, ma c'è spazio per un palo di Bianchi al 50' e una bella parata di Avella al 68' su una conclusione di Mancuso. Finisce 4-2 tra Brescia e Palermo.