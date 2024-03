Serie B, 29° giornata: La Mantia decisivo per la Feralpi, vincono Parma e Cremonese

Milano, 9 marzo 2024 – Ventinovesima giornata di Serie B che si è aperta ieri con il successo del Parma sul Brescia grazie alla rete di Delprato a un minuto dalla fine. Mentre nella giornata di oggi sono state sei le sfide che ci hanno tenuto compagnia. Tutti gli occhi erano puntati sullo stadio Zini di Cremona, dove i padroni di casa hanno vinto contro il Como. Vittorie importanti per Spezia e Feralpi. Domani Lecco-Palermo, Venezia-Bari e Sampdoria-Ascoli, chiuderanno il programma. Passiamo in rassegna le partite appena terminate.

Jallow illude il Brescia, Man e Delprato la ribaltano per il Parma

Nell’anticipo di venerdì 8 marzo, il Parma capolista riceve un agguerrito Brescia. Dopo una super occasione mancata da Benedyczak al primo minuto, al 16’ va avanti il Brescia con Besaggio che imbuca per Jallow che firma il vantaggio ospite. Al 40’ Bertagnoli atterra Mihaila in area, Var e calcio di rigore. Sul dischetto ci va proprio il polacco, ma Avella dice no e para il suo primo rigore tra i professionisti. Errore della difesa del Brescia al 52’, palla rubata da Man e facile 1-1. All’85’ entra in campo Huard per gli ospiti e nel giro di due minuti riesce a prendere due gialli e farsi cacciare fuori. Con un uomo in più e la spinta del Tardini il Parma ci crede e la ribalta con Delprato all’89’: Osorio crossa da destra e il capitano di testa fa 2-1.

Cosenza e Cittadella si prendono un punto a testa

Pareggio senza reti tra Cosenza e Cittadella, al termine di una partita non proprio indimenticabile. Ritmi bassi per tutti i novanta minuti, con le due squadre che creano pochissimo. Degne di nota le occasioni di Antonucci al 26’, che calcia a botta sicura ma il suo tiro viene salvato sulla riga da un difensore, e al 62’ con Crespi che segna il gol del vantaggio dei padroni di casa, ma è tutto nato da un fuorigioco iniziale e, dunque, gol annullato.

Ci pensa sempre Verde: lo Spezia batte il Sudtirol

Torna a vincere lo Spezia e lo fa grazie, come sempre, al talento di Daniele Verde. All’ottavo vantaggio ligure con l’ex Roma che controlla di petto e da oltre venti metri lancia un siluro di sinistro imprendibile per Poluzzi. Passano dieci minuti e Verde centra pure una traversa. Pareggio ospite al 29’ con Bandinelli atterra Molina in area: rigore trasformato da Casiraghi. Nel secondo tempo a subire rigore è Cassata, per fallo netto di Cagnano. Sul pallone ovviamente Verde che non trema e segna il gol del decisivo 2-1 spezzino.

La Feralpi risponde allo Spezia: Modena battuto

Vittoria chiama vittoria nella corsa salvezza. Dopo il colpo dello Spezia, arriva puntuale anche quello esterno della FeralpiSalò che a Modena vince 2-3. Al 6’ la squadra di Bianco è già in vantaggio con il colpo di testa vincente di Abiuso su assist di Ponsi. A pareggiare i conti, dopo l’errore di Letizia, è Di Molfetta al 35’. Poco prima della pausa parte lo show dei rigori: Pilati mette giù Gliozzi in area, per l’arbitro è penalty ma il Var annulla la decisione. Passano una manciata di secondi e Ponsi commette fallo di mano e sta volta il penalty è chiaro: Butic spiazza Seculin e 1-2 al settimo di recupero. Al 65’ altro rigore, questa volta per il Modena: Dubickas appena entrato stende Bozhanaj e Palumbo batte Pizzignacco. Passano cinque minuti e Gerli incrocia le gambe di Pilati, Volpi non ha dubbi e indica il dischetto. Si interviene però dalla sala Var: non è fallo, niente rigore. Al 76’ Kourfalidis va vicinissimo alla terza rete dei suoi, ma Zaro salva sulla linea. Al 91’ la partita si decide, nemmeno a dirlo, dagli undici metri. Fallo di Oukhadda su Zennaro e La Mantia, che aveva preso un palo al 68’, batte il portiere e regala un successo fondamentale a Zaffaroni.

Si ferma il Catanzaro, la Reggiana passa al Ceravolo

Il Catanzaro, reduce da sette risultati utili consecutivi, parte con il piglio giusto contro la Reggiana con D'Andrea subito attivo, ma al 12' il vantaggio è ospite: Girma riceve in area, calcia di destro sul primo palo, il legno dice di no ma poi sul rimbalzo la palla colpisce Fulignati e va dentro. Provano a reagire i padroni di casa sul finire del primo tempo, sempre con D'Andrea, ma Satalino c'è. Non cambiano le cose nel primo tempo: tanto possesso per il Catanzaro, la Reggiana è tutta dietro e spera di ripartire. Le Aquile faticano a trovare la porta nonostante il forcing, poi al 90' miracolo di Pieragnolo che salva su un colpo di testa a botta sicura di Donnarumma su cross di Sturm. Finisce 0-1 per la Reggiana, che non vinceva dallo scorso 27 gennaio.

Moreo in extremis regala tre punti al Pisa

Partita molto divertente in Toscana, con il Pisa che ha subito un'occasionissima con Tramoni che, servito da Touré, calcia ma trova la risposta di Iannarilli bravo in uscita. Si fa vedere anche la Ternana con Luperini che da pochi passi stampa il colpo di testa sulla traversa e così il primo tempo finisce senza reti. Nella ripresa vicina al gol la squadra ospite per due volte in cinque minuti: prima palo pieno di Favilli da posizione defilata dentro l'area al 51', poi ancora Favilli che calcia dal limite e Loria mette in angolo. Dopo un secondo tempo solo a tinte rossoverdi, arriva il gol vittoria del Pisa all'89': angolo di Veloso, Moreo anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Iannarilli.

La Cremonese resta dietro al Parma, Como battuto

Nel big match di giornata, che può valere un posto in Serie A, la Cremonese batte il Como non senza soffrire. Partita che si apre con la traversa di Zanimacchia e l'espulsione diretta di Gabriel Strefezza al 13': l'ex Lecce commette un brutto fallo ai danni di Vazquez. A due dalla pausa Odenthal tocca con la mano in area di rigore e dal dischetto Coda porta avanti i padroni di casa spiazzando Semper. La squadra di Stroppa si fa riprendere al 67': da calcio di punizione Da Cunha disegna una traiettoria perfetta trovando l'angolino per l'1-1. La Cremonese attacca, forte dell'uomo in più, e va vicina al gol con Antov che però sbatte contro un grande riflesso di Semper. A due dalla fine Zanimacchia calcia di destro forte sul secondo palo e batte Semper che, questa volta, non poteva davvero prenderla. Vince la Cremonese 2-1 e ora la Serie A sembra un po' più vicina.