Serie B. Empoli trascinato dal talento di Popov. Oggi il big match tra Venezia e Bari

Prosegue tra oggi e domani la prima giornata di Serie B. Il turno è iniziato venerdì sera col facile successo esterno (1-3) del Cesena sulla neopromossa Pescara, apparsa ancora momentaneamente fragile per attutire il colpo d’urto con la cadetteria. Nel pomeriggio di ieri vittoria per 3-1 dell’Empoli sul Padova, con doppietta del 18enne Popov, e pareggio 1-1 tra Entella e Juve Stabia. Questa sera, come ieri, doppio turno di gare. Alle 19 lo Spezia ospita la Carrarese. I liguri, dopo l’amara beffa della finale playoff persa a giugno contro la Cremonese, sono da considerare nel blocco delle squadre di vertice. Viceversa la Carrarese ha come obiettivo principale la salvezza.

Alla stessa ora va in scena Venezia-Bari, uno dei match di cartello di questo primo turno. I lagunari, retrocessi a maggio dalla Serie A, sono insieme al Palermo una delle due squadre favorite per il ritorno nella massima categoria. Un altro punto a favore per i veneti è rappresentato dal tecnico Giovanni Stroppa. L’allenatore lombardo, fresco di separazione con la Cremonese insieme alla quale ha trionfato nei playoff, è un grande esperto di promozioni dalla B ed è pronto ad una nuova cavalcata vincente. Il Bari invece parte puntando agli spareggi e spera di vivere una stagione meno anonima rispetto all’ultima. Alle ore 21 invece poi si giocano Catanzaro-Sudtirol e Frosinone-Avellino. Tutti e quattro i club, pur con caratteristiche e basi di partenza diverse tra loro, hanno uno scopo iniziale comune: la salvezza. Il Catanzaro, dopo aver brillato nella passata annata, mira ancora ad ottenere qualcosa in più, mentre l’Avellino tra le neopromosse appare la più attrezzata per sorprendere.

Domani alle 20.30 infine ecco il posticipo tra Sampdoria e Modena. Sui blucerchiati, freschi di eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro lo Spezia, c’è grande curiosità vista soprattutto la rocambolesca permanenza in Serie B ottenuta due mesi fa. La squadra del nuovo tecnico Donati affronterà la stagione del riscatto o dovrà soffrire ancora? Per il Modena invece si prospetta un campionato a metà classifica.

Al.St.