Serie B. Frosinone-Mantova, sfida salvezza. Possanzini: "In campo senza paura»

Scivolato per la prima volta in zona playout a causa della sconfitta interna con il Bari, il Mantova si trova ad affrontare una delicatissima sfida diretta per la salvezza, in casa del Frosinone. I ciociari sono in zona retrocessione diretta e devono raccogliere i punti necessari per risalire, ma la formazione di Possanzini non può concedersi altri passi falsi: "Loro stanno vivendo una stagione travagliata - spiega il tecnico virgiliano - ma anche noi non veniamo da un momento positivo, non ci possiamo certo sentire migliori. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha cambiato allenatore e modo di giocare. Dobbiamo scendere in campo liberi di testa, facendo ciò che sappiamo".

Su questo tasto l’allenatore biancorosso ha insistito nel corso di tutta la settimana: "Ho detto ai ragazzi di giocare senza paura e di fare con coraggio quello che sanno fare. Se qualcuno può dare qualcosa in più, questo è il momento di darlo. Abbiamo bisogno di tutti, anche di chi non sta giocando. Il Mantova, per quello che ha dimostrato finora, merita di salvarsi. Dobbiamo guardare solo noi stessi e migliorarci". Il primo passo in avanti da fare è legato ai troppi errori (spesso di singoli) che stanno frenando il cammino della matricola biancorossa: "Dobbiamo prestare la massima attenzione ai dettagli che stanno incidendo tanto - prosegue Possanzini. - Bisogna rendersi conto che adesso ogni pallone può diventare determinante. C’è sempre meno margine di errore per recuperare. Abbiamo i nostri difetti e dobbiamo cercare di nasconderli. Speriamo già da questa gara col Frosinone".

Sul fronte della formazione il tecnico virgiliano, che deve rinunciare a Muroni, Panizzi e Ruocco e verificare le condizioni di Fiori, sembra orientato a confermare la difesa a tre.

Probabile formazione (3-5-2): Festa; Brignani, De Maio, Solini; Radaelli, Artioli, Trimboli, Burrai, Giordano; Mancuso, Mensah. All. Possanzini. Luca Marinoni