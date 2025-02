Serie b. Insulti razzisti?. Vazquez-Dorval: sentenza rimandata

Sono in totale 14 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo della Lega di Serie B. Tra questi figurano tra cui Tommaso Barbieri e Michele Castagnetti, rispettivamente difensore e centrocampista della Cremonese. Entrambi saltreranno la partita di sabato dei grigiorossi in casa della Carrarese. Nella formazione toscana mancherà Manuel Cicconi, anche lui squalificato per una giornata. Non vi è traccia, nel comunicato del Giudice Sportivo, di Franco Vazquez, per il quale proseguono le indagini della Procura Federale per i presunti insulti razzisti a Dorval in occasione di Bari-Cremonese dello scorso 15 febbraio.

Non è escluso che il tema venga trattato in un comunicato a parte che ancora deve essere pubblicato dalla Lega B. Al.St.