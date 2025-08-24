Serie B. Izzo-gol, il Monza riscatta la Coppa. Ai brianzoli il derby col Mantova

L’uomo che regala la prima vittoria ufficiale al Monza “americano” è Izzo, veterano simbolo del vecchio corso e contemporaneamente in orbita mercato da tempo. Davanti al proprio pubblico (e alla curva Pieri tornata ad essere presente) i biancorossi di Bianco si aggiudicano 1-0 il derby lombardo contro il Mantova e archiviano l’eliminazione in Coppa Italia. Brianzoli ancora lontani dalla forma migliore, ma decisamente più convincenti dei virgiliani che chiudono senza vere occasioni da gol. Il tecnico monzese mescola un po’ le carte e schiera tre laterali dal primo minuto. Tra i nomi “vicini” al mercato partono titolari Izzo, Mota e capitan Pessina, mentre Colpani va in panchina e non entra. Il Mantova invece risponde col classico 4-2-3-1 e l’ex della sfida, Mancuso, unica punta. Primo tempo privo di emozioni con i due portieri mai chiamati in causa. Vige grande equilibrio, tra possessi palla sterili e ripartenze poco convinte. Di Azzi e Caprari gli unici tentativi biancorossi terminati a di poco a lato, virgiliani invece abbastanza passivi. Nella ripresa i ritmi salgono, il tasso di precisione resta basso ma al 12’ ecco l’episodio decisivo. Corner di Ciurria e colpo di testa di Izzo che, deviato, finisce in rete: Monza in vantaggio, difeso poi con merito.

-MANTOVA 1-0 (0-0) Marcatore: 12’ st Izzo. Alessandro Stella