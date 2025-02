Serie B, le partite della 25esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 7 febbraio 2025 – Brescia – Salernitana darà il via al venticinquesimo turno di Serie B questa sera alle 20:30 al Rigamonti: entrambe sono reduci da una vittoria, i primi contro la Carrarese e i secondi contro la Cremonese. Domani si riapriranno i discorsi relativi alla vetta della classifica, con il Pisa che ospiterà il Cittadella e il Sassuolo che scenderà in campo a Mantova. I nerazzurri proseguiranno nel compito di infastidire i neroverdi in cima alla classifica, mentre quest'ultimi dovranno dare continuità alla vittoria della scorsa giornata contro la Juve Stabia, per dimenticare definitivamente il brutto stop dello scorso 24 gennaio contro lo Spezia. Alla stessa ora ci sarà pure Frosinone – Catanzaro, con i ciociari che hanno bisogno di un successo per poter credere nella salvezza, ma davanti a loro ci sarà un Catanzaro che, in caso di vittoria, salirebbe temporaneamente al quarto posto. Sempre alle 15 andrà in scena Cosenza – Carrarese, Sampdoria – Modena alle 17:15. Alle 15 di domenica toccherà allo Spezia, che ospiterà un Palermo piombato nuovamente in un momento negativo, con due sconfitte di fila che hanno fatto scivolare i rosanero all'ottavo posto. Allo stesso orario al Mapei Stadium si giocherà Reggiana – Cesena, e allo Zini Cremonese – Sudtirol. Juve Stabia – Bari, in programma per domenica alle 17:15, chiuderà la giornata.

Il programma delle gare e dove vederle

Brescia – Salernitana: venerdì 7 febbraio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Frosinone – Catanzaro: sabato 8 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Pisa – Cittadella: sabato 8 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Mantova – Sassuolo: sabato 8 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cosenza – Carrarese: sabato 8 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Sampdoria – Modena: sabato 8 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Reggiana – Cesena: domenica 9 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Cremonese – Sudtirol: domenica 9 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Spezia – Palermo: domenica 9 febbraio, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel” Juve Stabia – Bari: domenica 9 febbraio, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Brescia – Salernitana Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Bjarnason, Bisoli; Olzer, D’Andrea; Borrelli. All. Maran.

Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Stojanovic, Amatucci, Tongya, Njoh; Cerri, Raimondo. All. Breda. Frosinone – Catanzaro

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono A. Monterisi, Bracaglia, Di Chiara; Koutsoupias, Bohinen, Kone; Partipilo, Ambrosino, Kvernadze. All. Greco

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pagano, Quagliata; Iemmello, Pittarello. All. Caserta. Pisa – Cittadella

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Sernicola, Marin, Abildgaard, Angori; Moreo, Meister; Lind. All. Inzaghi.

Cittadella (3-5-1-1): Maniero; Salvi, Capadrossi, Carissoni; D’Alessio, F. Amatucci, Casolari, Tronchin, Masciangelo; Vita; Okwonkwo. All. Dal Canto. Mantova – Sassuolo

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori, Mensah. All. Possanzini.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Iannoni, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso. Cosenza – Carrarese

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Kourfalidis, Gargiulo, Ricci; Kouan, Mazzocchi; Artistico. All. Alvini.

Carrarese (3-5-2): Fiorillo; Fontanarosa, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Giovane, Cicconi; Manzari, Cherubini; Torregrossa. All. Calabro. Sampdoria – Modena

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Altare, Curto, Ferrari; Beruatto, Yepes, Meulensteen, Venuti; Sibilli, Oudin; Coda. All. Semplici.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Cotali, Dellavalle, Caldara; Idrissi, Gerli, Santoro, Di Pardo; Caso, Palumbo; Defrel. All. Mandelli. Reggiana – Cesena

Reggiana (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Kumi, Gondo, Portanova. All. Viali.

Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Pieraccini, Prestia, Mangraviti; Ciofi, Mendicino, Bastoni, Donnarumma; Berti; La Gumina, Shpendi. All. Mignani Cremonese – Sudtirol

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Bianchetti; Azzi, Collocolo, Majer, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, De Luca. All. Stroppa.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Davi, Casiraghi, Praszelik, Pyythia, Molina; Odogwu, Merkaj. All. Castori. Spezia – Palermo

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisnieski, Hristov, Mateju; Elia, Vignali, S. Esposito, Cassata, Reca; P. Esposito, Lapadula. All. D'Angelo.

Palermo (3-5-2): Audero; Magnani, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi. Juve Stabia – Bari

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adroante, Maistro. All. Pagliuca.

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli, Benali, Maita, Dorval; Bellomo, Falletti; Favilli. All. Longo.

Le designazioni arbitrali

Brescia – Salernitana: arbitro Santoro, assistenti Pagliardini e Bitonti, IV Ufficiale Terribile, VAR Baroni, AVAR Muto. Cosenza – Carrarese: arbitro Perri, assistenti Perrotti e Pascarella, IV Ufficiale Rispoli, VAR Miele, AVAR Pezzuto. Frosinone-Catanzaro: arbitro Maresca, assistenti Capaldo e Miniutti, IV Ufficiale Vingo, VAR Volpi, AVAR Piccinini. Mantova – Sassuolo: arbitro Perenzoni, assistenti Di Gioia e Laudato, IV Ufficiale Bozzetto, VAR Mazzoleni, AVAR Di Martino. Pisa – Cittadella: arbitro Marchetti, assistenti Belsanti e Bianchini, IV Ufficiale Gasperotti, VAR Camplone, AVAR Di Marco. Sampdoria – Modena: arbitro Dionisi, assistenti Del Giovane e Cortese, IV Ufficiale Ubaldi, VAR Gualtieri, AVAR Doveri. Cremonese – Sudtirol: arbitro Prontera, assistenti Cipressa e Di Monte, IV Ufficiale Castellone, VAR Giua, AVAR Miele. Reggiana – Cesena: arbitro Arena, assistenti Trinchieri e Trasciatti, IV Ufficiale Gianquinto, VAR Doveri, AVAR Volpi. Spezia – Palermo: arbitro Ghersini, assistenti Luciani e Monaco, IV Ufficiale Cerbasi, VAR Maggioni, AVAR Di Vuolo. Juve Stabia – Bari: arbitro Sacchi, assistenti Garzelli e Ceolin, IV Ufficiale Ancora, VAR Piccinini, AVAR Gualtieri.

MATTEO MEREU