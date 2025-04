Serie B: la 34^ giornata rinviata al 13 maggio dopo la scomparsa di Papa Francesco

Si svolgeranno martedì 13 maggio le gare della 34^ giornata di Serie B che si sarebbero dovute disputare ieri e sono state rinviate a causa della scomparsa di Papa Francesco. È questo il risultato della riunione straordinaria del Consiglio della Lega B e della successiva Assemblea di Lega che si sono tenute ieri per cercare di trovare la soluzione migliore nell’intricato calendario di fine stagione.

Durante l’incontro si sono confrontate diverse teorie, con l’opzione di un recupero immediato nella giornata odierna che è stata ben presto accantonata. Allo stesso modo non ha ottenuto il consenso necessario la proposta di far slittare le giornate in programma e ripartire venerdì 25 aprile, facendo poi scorrere i rimanenti incontri sino all’inizio dei playoff (fissato per il 15 maggio). Nemmeno l’ipotesi di inserire la 34^ giornata il 27 aprile è risultata molto gradita, visto che avrebbe obbligato le squadre cadette a un tour de force di cinque partite in due settimane.

La scelta più semplice, dunque, è parsa quella di posticipare le partite rinviate dopo l’ultima giornata (in programma venerdì 9 maggio) e quindi martedì 13. Una data che porterà a riprogrammare le date di playoff e playout. Il Mantova ospiterà il Catanzaro, la Cremonese andrà a Pisa mentre il Brescia affronterà la Reggiana in casa. Venerdì 25 aprile, dunque, si salterà alla 35^ giornata.

Il programma del giorno della Liberazione chiama il Brescia ad ospitare il lanciato Pisa per ritrovare quella vittoria al “Rigamonti” che manca dal 30 settembre, mentre lo “Zini” ospiterà il derby tra Cremonese e Mantova. Se le Rondinelle devono mettere in campo tutte le loro risorse per strappare ai nerazzurri dell’ex Pippo Inzaghi una vittoria che non può tardare, il derby lombardo tra grigiorossi e virgiliani mette a confronto gli opposti obiettivi delle due contendenti. Ambizioni ben diverse che, però, hanno l’unico risultato comune di dover conquistare punti fondamentali in questa sfida sempre sentita.