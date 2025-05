Serie B: il Mantova batte la Carrarese e vede la salvezza, Brescia col fiato sospeso

Grande festa per il Mantova, che con cuore e tenacia riesce a battere 2-1 una coriacea Carrarese grazie ad un gol di Debenedetti al 39’ della ripresa e adesso “vede” la salvezza. A questo punto, infatti, alla squadra di Possanzini basterà non perdere martedì sera, ancora al “Martelli”, con il Catanzaro per avere la certezza di rimanere in serie B. U

n discorso diverso vale invece per il Brescia, che si presenta agli ultimi 90’ della stagione imprigionato nel terzetto a quota 40 sospeso tra salvezza e playout e con un solo punto di vantaggio sulla retrocessione diretta. A favore della squadra di Maran depone il fatto che nell’ultima giornata potrà ospitare al “Rigamonti” una Reggiana già salva e, quindi, probabilmente meno motivata. Al “Braglia” le Rondinelle si portano in vantaggio al 25’ con una punizione di Galazzi deviata da Cauz alle spalle di Gagno, ma il vantaggio degli ospiti dura solo 3’. Il tempo sufficiente a Caso per trafiggere Lezzerini, che si vede superare pure da Di Pardo al 22’ della ripresa. Quando cominciano ad aleggiare intorno al Brescia foschi presagi, al 44’ del secondo tempo Calvani insacca il gol che mantiene in vita le Rondinelle che dovranno però compiere l’impresa che è stata realizzata al “Martelli” dal Mantova. I virgiliani sbloccano il risultato al 44’ del primo tempo con Mancuso, ma dopo 2’ della ripresa Finotto firma il pari che sembra costringere i biancorossi a trepidare sino in fondo per la salvezza. Almeno fino alla magia di Debenedetti che manda in estasi il “Martelli”.

Completa il trio lombardo della serie B la Cremonese, che è andata a vincere 3-2 a La Spezia, dopo avere inflitto ai liguri un tris nel primo tempo (al 13’ Barbieri, al 17’ con Azzi e al 43’ con Vandeputte) che, nonostante il ritorno dei padroni di casa che nella ripresa riaprono la gara con Francesco Pio Esposito al 24’ e Lapadula al 30’ (su rigore) rappresenta una preziosa iniezione di fiducia in vista degli imminenti playoff. I grigiorossi si sono portati a -2 dai bianconeri, che però non intendono mollare la terza posizione, ma, al di là di come finirà lo sprint finale della regular season, la squadra di Stroppa ha fatto vedere al “Picco” un saggio del suo potenziale che può trasmettere ulteriore convinzione in vista della volata verso la serie A.