Serie B, nona giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 24 ottobre 2025 – Nona giornata di Serie B alle porte: si parte questa sera alle 20:30 con la sfida tra Modena ed Empoli. Da un lato i gialloblù, primi in classifica con 18 punti conquistati in otto gare disputate finora. Il Palermo insegue a -2, perciò Sottil e i suoi devono vincere. Attenzione, però, all'Empoli, che ha bisogno di punti per scalare la classifica e, in caso di successo, balzerebbe al sesto posto in classifica al pari di Venezia e Juve Stabia. Il Modena è ancora imbattuto, ma Dionisi e i suoi andranno a caccia dell'impresa. La maggior parte delle partite della giornata si giocheranno domani: alle 15 andranno in scena Entella – Pescara, Sampdoria – Frosinone, Avellino – Spezia, Sudtirol – Cesena e Monza – Reggiana. Alle 17:15 in campo il Venezia contro la Carrarese e alle 19:30 il Palermo a Catanzaro. Si chiude domenica con Padova – Juve Stabia (alle 15) e Bari – Mantova (alle 17:15).

Il programma delle gare e dove vederle

Modena – Empoli: venerdì 24 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Entella – Pescara: sabato 25 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Sampdoria – Frosinone: sabato 25 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Avellino – Spezia: sabato 25 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Sudtirol – Cesena: sabato 25 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Monza – Reggiana: sabato 25 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Carrarese – Venezia: sabato 25 ottobre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Catanzaro – Palermo: sabato 25 ottobre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Padova – Juve Stabia: domenica 26 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Bari – Mantova: domenica 26 ottobre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Modena – Empoli

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil.

Empoli (3-5-2): Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Elia, Yepes, Ghion, Ilie, Carboni; Shpendi, Ceesay. All. Dionisi.

Entella – Pescara

Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Benali, Karic, Di Mario; Fumagalli, Debenedetti. All. Chiappella.

Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Letizia; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Corazza; Merola, Meazzi; Di Nardo. All. Vivarini.

Sampdoria – Frosinone

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Riccio, Venuti; Giordano, Abildgaard, Ricci, Henderson, Depaoli; Cherubini, Barak. All. Gregucci.

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Gelli, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Grosso; Ghedjemis, Raimondo, Masciangelo. All. Alvini.

Avellino – Spezia

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancelotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Russo. All. Biancolino.

Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju, Cassata, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Soleri. All. D'Angelo.

Monza - Reggiana

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Zeroli, Pessina, Azzi; Colpani, Keita; Mota. All. Bianco.

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Magnani, Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Novakovich. All. Dionigi.

Carrarese – Venezia

Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Hasa, Schiavi, Cicconi; Finotto, Abiuso. All. Calabro.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Korac, Schingtienne, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All. Stroppa.

Catanzaro – Palermo

Catanzaro (3-5-1-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; D'Alessandro, Buglio, Petriccione, Favasuli; Cisse, Iemmello. All. Aquilani.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Diakité, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Padova – Juve Stabia

Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Lasagna, Bonaiuto. All. Andreoletti.

Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Giorgini, Stabile, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Piscopo; Maistro, Mosti; Candellone. All. Abate.

Bari – Mantova

Bari (3-4-1-2): Cerofolini; Pucino, Meroni, Kassama; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorvak; Castrovilli, Gytkjaer; Moncini. All. Caserta.

Mantova (4-3-3): Festa; Radelli, Castellini, Cella, Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; Bragantini, Bonfanti, Ruocco. All. Possanzini.

La designazione aribtrale

Modena - Empoli: arbitro Tremolada, assistenti Zingarelli e Luciani, IV Ufficiale Renzi, VAR Serra, AVAR Monaldi.

Avellino - Spezia: arbitro Perenzoni, assistenti Di Giacinto e Rinaldi, IV Ufficiale Crezzini, VAR Piccinini, AVAR Di Vuolo.

Monza – Reggiana: arbitro Fourneau, assistenti Ricci e Bianchini, IV Ufficiale Zago, VAR Giua, AVAR Paterna.

Sampdoria – Frosinone: arbitro Turrini, assistenti Fontanu e Galimberti, IV Ufficiale Calzavara, VAR Camplone, AVAR Rutella.

Sudtirol – Cesena: arbitro Zanotti, assistenti Cortese e Catallo, IV Ufficiale Rapuano, VAR Sozza, AVAR Prenna.

Virtus Entella – Pescara: arbitro Mucera, assistenti Votta e Ceolini, IV Ufficiale Maccarini, VAR Santoro, AVAR Paganessi.

Carrarese – Venezia: arbitro Perri, assistenti Regattieri e Emmanuele, IV Ufficiale Di Marco, VAR Baroni, AVAR Ferrieri Caputi.

Catanzaro – Palermo: arbitro Pairetto, assistenti Miniutti e Niedda, IV Ufficiale Totaro, VAR Nasca, AVAR Cosso.

Padova – Juve Stabia: arbitro Allegretta, assistenti Bitonti e Zeppa, IV Ufficiale Calzavara, VAR Volpi, AVAR Del Giovane.

Bari – Mantova: arbitro Massimi, assistenti Monaco e Giuggioli, IV Ufficiale Di Cicco, VAR Prontera, AVAR Gualtieri.