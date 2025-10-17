Serie B, ottava giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 17 ottobre 2025 – Dopo la sosta nazionali torna la Serie B. Il primo match che andrà in scena sarà quello tra Entella e Sampdoria, con il fischio d'inizio in programma per oggi alle 20:30. Da un lato i blucerchiati, reduci da tre risultati utili consecutivi e una vittoria nell'ultimo turno, la prima di questo campionato; dall'altro l'Entella di mister Chiappella, che nelle ultime quattro gare ha incassato ben tre sconfitte e cerca riscatto tra le mura amiche. Il grosso della giornata si giocherà domani: Pescara – Carrarese, Reggiana – Bari, Frosinone – Monza e Mantova – Sudtirol si disputeranno alle 15, Juve Stabia – Avellino alle 17:15 e Spezia – Cesena alle 19:30. Domenica, invece, andranno in scena tre gare: il big match tra Palermo e Modena alle 15, Empoli – Venezia alle 17:15 e Catanzaro – Padova alle 19:30.

Il programma delle gare e dove vederle

Entella – Sampdoria: venerdì 17 ottobre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pescara – Carrarese: sabato 18 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Bari: sabato 18 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Frosinone – Monza: sabato 18 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Sudtirol: sabato 18 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Avellino: sabato 18 ottobre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Cesena: sabato 18 ottobre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Modena: domenica 19 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Empoli – Venezia: domenica 19 ottobre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Padova: domenica 19 ottobre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Entella – Sampdoria Entella (3-4-2-1): Colombi; Tiritiello, Marconi, Parodi; Di Mario, Benali, Franzoni, Mezzoni; Bariti, Della Vecchia; Debenedetti. All. Chiappella. Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Vuikic, Hazikadunic, Riccio; Venuti, Abildgaard, Bellemo, Depaoli; Barak, Cherubini; Coda. All. Donati. Pescara – Carrarese Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon, Corbo, Capellini; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; Merola, Valzania; Di Nardo. All. Vivarini. Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Hasa; Finotto, Abiuso. All. Calabro. Reggiana – Bari Reggiana (4-3-3): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti, Marras; Reinhart, Charlys, Bozzolan; Portanova, Girma, Tavsan. All. Dionigi. Bari (4-1-4-1): Cerofolini; Dickmann, Meroni, Nikolaou, Burgio; Verreth; Antonucci, Pagano, Castrovilli, Rao; Moncini. All. Caserta. Frosinone – Monza Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Kone, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Zeroli, Obiang, Azzi; Galazzi, Keita; Mota. All. Bianco. Mantova – Sudtirol Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; Bragantini, Mancuso, Fiori. All. Possanzini. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Federico Davi, Masiello, Coulibaly; Molina, Tronchin, Tait, Mallamo, Simone Davi, Merkaj, Odogwu. All. Castori. Juve Stabia – Avellino Juve Stabia (3-5-2): Confente; Bellich, Giorgini, Ruggero; Carissoni, Correia, Mosti, Leone, Cacciamani; Burnete, Candellone. All. Abate. Avellino (3-4-2-1): Iannarilli; Cancelotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Cagnano; R. Insigne, Biasci; Lescano. All. Biancolino. Spezia – Cesena Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Vlahovic. All. D’Angelo. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Ciofi, Zaro; Adamo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Ciervo; Blesa, Shpendi. All. Mignani. Palermo – Modena Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Peda; Veroli, Blin, Gomes, Augello; Palumbo, Pohjanpalo; Le Douaron. All. Inzaghi. Modena (3-5-1-1): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyythia, Zanimacchia; Di Mariano; Gliozzi. All. Sottil. Empoli – Venezia Empoli (3-4-1-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Moruzzi; Obaretin, Ghion, Belardinelli, Ceesay; Ilie; Nasti, S. Shpendi. All. Dionisi. Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Compagnon, Duncan, Busio, Bjarkason; Kike Perez; Yeboah, Casas. All. Stroppa.

La designazione aribtrale

Entella – Sampdoria: arbitro Di Bello, assistenti Cipressa e Scarpa, IV Ufficiale Gauzolino, VAR Paterna, AVAR Manganiello. Frosinone – Monza: arbitro Rapuano, assistenti Alassio e Grasso, IV Ufficiale Di Reda, VAR Nasca, AVAR Di Vuolo. Mantova – Sudtirol: arbitro Di Marco, assistenti Votta e El Filali, IV Ufficiale Massimi, VAR Baroni, AVAR Rutella. Pescara – Carrarese: arbitro Bonacina, assistenti Bitonti e Zezza, IV Ufficiale Perri, VAR Giua, AVAR Monaldi. Reggiana – Bari: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Pressato e Pascarella, IV Ufficiale Angelillo, VAR Serra, AVAR Santoro. Juve Stabia – Avellino: arbitro Mucera, assistenti Garzelli e Colaianni, IV Ufficiale Colombo, VAR Prontera, AVAR Gariglio. Spezia – Cesena: arbitro Calzavara, assistenti Niedda e Zanellati, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Volpi, AVAR Maresca. Palermo – Modena: arbitro Chiffi, assistenti Rossi e Laghezza, IV Ufficiale Pacella, VAR Aureliano, AVAR Prenna. Empoli – Venezia: arbitro Pezzuto, assistenti Ricci e Pistarelli, IV Ufficiale Gavini, VAR Maggioni, AVAR Cosso. Catanzaro – Padova: arbitro Galipò, assistenti Laudato e Santarossa, IV Ufficiale Dionisi, VAR Camplone, AVAR Fourneau.