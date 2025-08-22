Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della prima giornata

Roma, 22 agosto 2025 – Finalmente si riparte. Dopo un'estate tra acquisti, cessioni e colpi di scena torna la Serie BKT. Oggi alle 20:30 andrà in scena Pescara – Cesena, la prima sfida ufficiale della nuova stagione. Da un lato ci sono gli abruzzesi, neopromossi dalla Serie C e con tanta voglia di fare bene, mentre dall'altra c'è la squadra di Mignani, che l'anno scorso ha centrato la qualificazione ai playoff e vuole cercare di bissare questo risultato. Sabato, invece, si disputeranno quattro partite: alle 19 toccherà all'Empoli, che al Castellani affronterà il Padova, e all'Entella, impegnato contro una Juve Stabia che rispetto all'anno scorso è cambiata tantissimo, a partire dall'allenatore (ora sulla panchina gialloblù siede Ignazio Abate), per arrivare poi ai giocatori. Alle 21, invece, sarà il turno del Palermo, che al barbera affronterà la Reggiana, e del Monza, impegnato in casa contro il Mantova. Domenica alle 19 si disputeranno Spezia – Cremonese e Venezia – Bari, alle 21 Catanzaro – Sudtirol e Frosinone – Avellino. Lunedì alle 20:30 tutti gli occhi saranno sulla Sampdoria, che riprenderà il suo campionato al Ferraris contro il Modena.

Il programma delle gare e dove vederle

Pescara – Cesena: venerdì 22 agosto, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Empoli – Padova: sabato 23 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Entella – Juve Stabia: sabato 23 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Reggiana: sabato 23 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Monza – Mantova: sabato 23 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Carrarese: domenica 24 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Venezia – Bari: domenica 24 agosto, ore 19:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Sudtirol: domenica 24 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Frosinone – Avellino: domenica 24 agosto, ore 21:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Modena: lunedì 25 agosto, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Pescara – Cesena Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Brosco, Corbo, Letizia; Oliveri, Squizzato, Graziani, Cangiano; Merola, Olzer; Di Nardo. All. Vivarini. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, S. Bastoni, Frabotta; Berti; C. Shpendi, Blesa. All. Mignani. Empoli – Padova Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, F. Carboni; Ebuehi, Belardinelli, Ignacchiti, Moruzzi; Ilie, S. Shpendi; Busiello. All. Pagliuca. Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Pastina, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Capelli; Bortolussi, Buonaiuto. All. Andreoletti. Entella – Juve Stabia Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Franzoni, Di Mario; Fumagalli, Guiu. All. Chiappella. Juve Stabia (4-3-2-1): Confente; Carissoni, Stabile, Varnier, Bellich; Battistella, Leone, Mannini; De Pieri, Piscopo; Candellone. All. Abate. Palermo – Reggiana Palermo (3-4-2-1): Bardi; Magnani, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, F. Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All. F. Inzaghi. Reggiana (3-5-2): E. Motta; Bonetti, Papetti, Libutti; Sampirisi, Bertagnoli, Reinhart, Portanova, Rover; Gondo, Tavsan. All. Dionigi. Monza – Mantova Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Brorsson, A. Carboni; Ciurria, Zeroli, Pessina, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota. All.Bianco. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, C. Bani; Trimboli, Majer; Bragantini, Falletti, Fiori; Mancuso. All. Possanzini. Spezia - Carrarese Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Zurkowski, Aurelio; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo. Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Calabrese, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Accornero, Bozhanaj; Distefano. All. Calabro. Venezia – Bari Venezia (3-5-2): Plizzari, Schingtienne, Korac, Franjic; Bjarkason, Busio, Duncan, Doumbia, Haps: Yeboah, Adorante. All. Stroppa. Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. All. Caserta. Catanzaro – Sudtirol Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Brighenti, Frosinini, Antonini, Di Chiara; Rispoli, Petriccione; Nuamah, Liberali, Pontisso; Iemmello. All. Aquilani. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Bordon, Giorgini; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Mallamo, Davi; Odogwu, Casiraghi. All. Castori. Sampdoria – Modena Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Ferri, Henderson, Bellemo, Benedetti; Cuni, Coda. All. Donati. Modena (3-5-2): Chichizola; Adorni. Tonoli, Nieling; Zampano, Santoro, Pyythia, Gerli, Zanimacchia; Caso, Defrel. All. Sottil.

La designazione arbitrale

Pescara – Cesena: arbitro Foruneau, assistenti Rossi e Rinaldi, IV Ufficiale Massimi, VAR Nasca, AVAR Prontera. Empoli – Padova: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Galimberti e Catallo, IV Ufficiale Perri, VAR Camplone, AVAR Di Vuolo. Virtus Entella – Juve Stabia: arbitro Calzavara, assistenti Mastrodonato e Di Monte, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Serra, AVAR Gualtieri. Monza – Mantova: arbitro Colombo, assistenti Cecconi e Laghezza, IV Ufficiale Galipò, VAR Marini, AVAR Rutella. Palermo – Reggiana: arbitro Pezzuto, assistenti Di Giacinto e Pascarella, IV Ufficiale Vogliacco, VAR Volpi, AVAR Del Giovane. Spezia – Carrarese: arbitro Pairetto, assistenti Trinchieri e Votta, IV Ufficiale Vingo, VAR Maggioni, AVAR Abisso. Venezia – Bari: arbitro Di Marco, assistenti Bitonti e Regattieri, IV Ufficiale Liotta, VAR Mazzoleni, AVAR Bonacina. Catanzaro – Sudtirol: arbitro Allegretta, assistenti Rossi e Belsanti, IV Ufficiale Recchia, VAR Maresca, AVAR Gariglio. Frosinone – Avellino: arbitro Dionisi, assistenti Rossi e El Filali, IV Ufficiale Madonia, VAR Giua, AVAR Paterna. Sampdoria – Modena: arbitro Piccinini, assistenti Garzelli e Giuggioli, IV Ufficiale Zanotti, VAR Meraviglia, AVAR Marinelli.