Serie B, risultati decima giornata: crisi Palermo e ko del Modena

Roma, 28 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale ricco di sorprese, a partire dalla sconfitta del Modena nel derby emiliano contro la Reggiana. Gli uomini di Sottil, infatti, incassano la prima sconfitta in campionato per mano di Bozzolan e permettono alle inseguitrici di avvicinarsi alla vetta: Monza e Cesena ora sono a -1. I biancorossi vincono il big match contro il Palermo con un netto 3-0 e centrano la quarta vittoria consecutiva, mentre Shpendi e Berti trascinano i bianconeri al successo contro la Carrarese. Torna alla vittoria anche il Frosinone, che supera l'Entella con un rotondo 4-0 e si porta a -3 dalla prima piazza. Terminano in parità le sfide tra Pescara e Avellino e tra Empoli e Sampdoria. Domani alle 20:30 si giocheranno Spezia – Padova, Venezia – Sudtirol e Mantova – Catanzaro.

Frosinone forza 4

Dopo due sconfitte e un pareggio torna a sorridere il Frosinone di Massimiliano Alvini e non poteva farlo nel modo migliore: 4-0 all'Entella davanti al pubblico di casa e vetta che, complice il ko del Modena, dista solo tre lunghezze. I ciociari partono bene, portandosi immediatamente nella trequarti avversaria, mentre l'Entella che si rende pericoloso per la prima volta con il colpo di testa di Franzoni al 17'. Al 34' Kvernadze spaventa i biancocelesti e due minuti dopo arriva la rete che stappa la partita: segna Colombi, che ribatte in porta la respinta corta di Colombi sul cross basso di Oyono. Il primo tempo si chiude con il Frosinone in vantaggio di una rete e anche nella ripresa sono i ciociari a mantenere il controllo del gioco. Al 58' i legni salvano l'Entella, ma pochi istanti dopo arriva il gol del meritato 2-0 con il colpo di testa di Bracaglia. L'Entella accusa il colpo ed esce dalla partita, così tra il 77' e l'80' arrivano anche il terzo e il quarto gol del Frosinone: segnano Zilli e Koutsoupias.

Simic risponde a Capellini: tra Pescara e Avellino vince l'equilibrio

Termina 1-1 la sfida tra Pescara e Avellino, con il pareggio che non smuove particolarmente la classifica di nessuna delle due squadre. Il match si apre con il botto: al 2' i biancoverdi centrano una traversa con Missori e tre minuti dopo il Pescara segna il gol del vantaggio con Capellini, che ribatte in porta la respinta di Daffara sul colpo di testa di Di Nardo. Il Pescara cerca il raddoppio, ma l'Avellino resiste e al 29' segna il gol del pari con Simic, perfetto di testa sul cross di Sounas. La ripresa si apre con la stessa intensità con la quale si è chiuso il primo tempo: al 47' l'Avellino sfiora il 2-1, cinque minuti dopo, invece, è il Pescara ad andare vicino al sorpasso, ma in entrambe le occasioni la sfera non termina in porta. Nei minuti restanti nessuna delle due squadre riesce a prevalere: l'Avellino ritrova un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive, il Pescara centra il terzo pari di fila.

Che Monza al Barbera: Palermo ancora ko

Il Monza ci sta prendendo gusto: quarta vittoria consecutiva e Barbera espugnato. La partita si apre con il Palermo in attacco, ma col passare dei minuti i biancorossi crescono, fino a trovare il vantaggio con Dany Mota al 39'. Il gol disorienta il Palermo, che nei minuti successivi rischia di subire il 2-0 ma si salva e torna negli spogliatoi in svantaggio di una sola rete. Il risultato, però, cambia nuovamente al 50' con il gol di Izzo, che insacca di testa sul cross di Azzi, con quest'ultimo che segnerà anche la rete del definitivo 3-0 al 95'. Con questo risultato, il Monza si avvicina al Modena, che ora dista un solo punto, mentre il Palermo scende al quinto posto.

C'è anche il Cesena

Non solo il Monza: anche il Cesena trova i tre punti e accorcia sul primo posto in classifica. Al Manuzzi contro la Carrarese decidono Shpendi e Berti. Il primo realizza il calcio di rigore procurato da Frabotta al 34', mentre il secondo firma il raddoppio al 53' sull'assist di Diao. La Carrarese accorcia le distanze al 74', ma il Cesena si chiude in difesa e porta a casa tre punti preziosissimi in ottica promozione diretta.

Empoli e Sampdoria si dividono la posta in palio

Né vincitori né vinti al Castellani: tra Empoli e Sampdoria termina 1-1. Il primo tempo scivola via senza nessuna vera occasione da gol, mentre la ripresa si accende con l'espulsione di Elia. Nonostante l'inferiorità numerica, però, l'Empoli passa in vantaggio con Popov, che approfitta dell'errore di Ghidotti e segna la rete dell'1-0, ma tre minuti dopo la Samp segna il gol del pari con Cuni, che di testa batte Fulignati e regala un punto alla sua squadra.

Cade il Modena, il derby emiliano è della Reggiana

Prima sconfitta in campionato per il Modena, che consente a Palermo, Cesena e Frosinone di avvicinarsi in classifica. Contro la Reggiana, l'unica rete della partita è quella di Bozzolan al 17', che, sugli sviluppi di una punizione di Tavsan, trova il gol dell'1-0. Nella ripresa il Modena ci prova, ma la Reggiana alza un muro che gli uomini di Sottil non riescono a sfondare: al triplice fischio esultano Dionigi e i suoi.