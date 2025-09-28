Serie B, risultati quinta giornata: il Modena vince e sale al primo posto in solitaria

Modena, 28 settembre 2025 – Si chiude la quinta giornata di Serie B con il Modena che, complice il pareggio tra Cesena e Palermo, sale al primo posto in solitaria a quota 13 punti. I gialloblù ribaltano la sfida contro il Pescara grazie a Gliozzi e Sersanti e portano a casa tre punti importantissimi che gli consentono di prendersi la vetta. Tra Empoli e Carrarese, invece, non sorride nessuno: 2-2 al termine dei 90 minuti con gli uomini di Calabro che prima passano in vantaggio con Zanon, poi recuperano la sfida all'88' dopo essere stati raggiunti e poi superati dall'Empoli. Con questo risultato, la Carrarese sale a quota 6 punti in classifica, mentre l'Empoli raggiunge Entella, Reggiana e Catanzaro a quota 5.

Modena, Pescara sconfitto e vetta conquistata

Il Modena sfrutta nel modo migliore il pari tra Cesena e Palermo e sale in vetta solitaria, sconfiggendo tra le mura amiche il Pescara di Vincenzo Vivarini. Se il Modena va vicino al vantaggio al 27', con Cauz che non riesce a ribadire in porta il tiro di Zampano respinto corto da Desplanches, è il Pescara a portarsi in vantaggio con Olzer, che al 40', dal limite dell'area, supera Chichizola. Nella ripresa, però, il Modena parte forte e al 52' si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gliozzi che ancora una volta è infallibile e segna il gol del pari. Il gol stordisce il Pescara, che sei minuti dopo subisce anche la rete del 2-1 definitivo. Questa volta segna Sersanti, che spedisce in rete il calcio d'angolo battuto da Di Mariano. Dopo un pareggio e una vittoria, quindi, il Pescara incassa ancora una sconfitta e resta fermo a quota 4 punti in classifica.

Gol e divertimento, ma al Castellani non ci sono vincitori né vinti

2-2 tra Empoli e Carrarese, con entrambe le squadre che ritrovano un punto dopo la sconfitta dello scorso turno. La gara del Castellani si apre con il vantaggio degli ospiti con Zanon, che segna con un gol al volo dagli sviluppi del corner di Zuelli, ma prima del duplice fischio arriva il pari dell'Empoli con Shpendi, che ribadisce in rete il palo di Elia. Il sorpasso degli uomini di Pagliuca si concretizza al 79' grazie ad un bolide da fuori area di Ceesay, ma la Carrarese resta in partita e all'88' segna la rete del definitivo 2-2 con Finotto.