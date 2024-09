Serie B, seconda giornata: Spezia e Sudtirol vincono all'ultimo, male Palermo e Samp

Milano, 25 agosto 2024 - Tra gol all'ultimo minuto e pronostici non rispettati la seconda giornata di Serie B stupisce già dal sabato. Lo Spezia batte il Frosinone al 92' grazie a una rete di Aurello, che sigla il definitivo 2-1, Stesso risultato anche per il Sassuolo che batte il Cesena. Chi di gol all'ultimo secondo ferisce, di gol all'ultimo secondo perisce: parafrasando il celebre detto, la Salernitana cade a Bolzano per 3-2 con la rete di Rover al 96esimo, dopo che nelle prima giornata un gol in extremis aveva regalato tre punti ai granata. Male il Palermo che cade a Pisa e anche la Sampdoria che perde in casa contro la Reggiana. Ripercorriamo i gol dei match del sabato della seconda giornata di Serie B, in attesa delle due gare che chiuderanno il turno: Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza.

Il Modena batte il Bari in rimonta

Nell'anticipo della seconda giornata parte forte il Bari che al 12' spreca la palla del vantaggio con Novakovich che si fa murare da Cragno. Lo statunitense si rifà cinque minuti più tardi: palo di Pucino su punizione, sulla ribattuta si avventa proprio Novakovich che porta in vantaggio i suoi. Gli animi si scaldano, i contatti diventano più duri e volano i gialli. Al 27' il Modena guadagna un rigore ma l'arbitro Scatena, dopo l'on field review, lo toglie. Nel recupero però il rigore a favore degli uomini di Bisoli c'è eccome: contatto tra il piede di Vicari e la caviglia di Gliozzi. Dal dischetto Palumbo spiazza Radunovic, 1-1. Nel secondo tempo il Modena la ribalta al 63' con Pedro Mendes di testa, lasciato tutto solo in area. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Longo, buona la prima per il Modena in casa.

Sampdoria ko in casa contro la Reggiana, decide Vergara

Una sola rete, ma tante occasioni a Marassi. La prima occasione della sfida ce l’ha Tutino al 10’. Dieci minuti dopo Vergara si fa parare da Ghidotti. Al 54' fa tutto da solo, e lo fa molto bene, Akinsanmiro che ne salta due, entra in area, va giù e per l'arbitro è rigore. Il Var però richiama al monitor il direttore di gara che cambia la decisione. Il gol partita arriva all'84', quando Vergara all’ennesimo tentativo la mette in porta servito da Vido.

Il Sassuolo vince contro un buon Cesena

Al Mapei si parte fortissimo. Kargbo impegna Satalino già al 3’. I neroverdi rispondono con Kumi, Pisseri devia in corner. Poco dopo Antiste e Caligara si divorano il vantaggio. La prima rete della partita arriva poco dopo la mezz'ora: Mulattieri crossa, arriva in corsa Antiste che la piazza nell’angolino. Al 53’ ci pensa Curto a realizzare l’1-1 sfruttando alla perfezione il cross di Donnarumma. Passano poco più di dieci minuti e Russo, attaccante classe 2004, segna la prima rete nei professionisti portando avanti il Sassuolo. I neroverdi si mangiano il 3-1 con Mulattieri che sbaglia da solo davanti al portiere.

Aurelio regala tre punti allo Spezia contro il Frosinone

Al 34’ i padroni di casa sfiorano l’autogol con Francesco Pio Esposito che si trova sulla traiettoria della punizione di Marchizza. Il Frosinone sale di tono e tempo quattro giri d'orologio e sblocca la partita: Cuni servito da Darboe non sbaglia, è 0-1. Pio Esposito sfiora il pari in mezza rovesciata, poi tocca a Darboe andare a centimetri dal gol del possibile raddoppio. Al settantesimo Garritano allarga il braccio in area: l’arbitro fischia il rigore. Dagli undici metri ci va Salvatore Esposito che spiazza Cerofolini e pareggia. Sembra finita, ma in pieno recupero lo Spezia la ribalta: mischia in area, batti e ribatti e il più veloce è Aurelio che la spinge dentro e regala tre punti ai liguri.

Tutto facile per il Pisa che batte il Palermo

Passano appena quattro minuti e la difesa rosanero commette un errore da matita blu: Nedelcearu prova ad anticipare Moreo, ma il pallone finisce nella sua porta. Confezionato così un autogol a dir poco evitabile. Passano un paio di minuti che Caracciolo stampa sulla traversa il possibile 2-0, Al 54’ Semper fa un miracolo sul colpo di testa di Brunori. E al 66’ ecco il raddoppio della formazione di Inzaghi. Tramoni serve Bonfanti che davanti alla porta non sbaglia. Finisce 2-0 per il Pisa, è già crisi per il Palermo di Dionisi.

A Cremona basta un gol di Vazquez per battere la Carrarese

Il portiere della Carrarese Bleve si esalta in avvio di partita con due interventi fondamentali: uno su De Luca, il secondo su Bonazzoli. In apertura di secondo tempo squillo di Johnsen, ma prima c'è ancora Bleve a dire di no, poi il palo gli nega l'1-0. All’86’ Vazquez trova Johnsen con un pallonetto in area, Illanes già ammonito interviene in ritardo: cartellino rosso e calcio di rigore. Sul dischetto Vazquez realizza la sua prima rete stagionale e consegna i tre punti ai grigiorossi.

Il Brescia cade in casa contro il Cittadella

Tanti tiri, ma poca precisione per Brescia e Cittadella. Pronti via e Bisoli al primo minuto centra il palo, lo copia poi Borrelli al 30' di testa. Nella ripresa buon avvio del Cittadella con Kastrati che è decisivo su Galazzi prima e poi su Olzer. Al 58’ gli ospiti restano in dieci per il secondo giallo rimediato da Pavan. Però al 63’ trovano il vantaggio con Carissoni, bravo a sorprendere Lezzerini. Nel finale prima Bianchi e Juric si mangiano il gol del pareggio, poi ci sarebbe anche la rete dell'1-1 firmata da Bianchi ma l'azione è viziata da un fuorigioco e quindi tutto annullato.

Rover al 96' decide il match tra Sudtirol e Salernitana

Che fosse una partita dall'alto potenziale offensivo lo si è capito dai primi minuti: Davi da una parte e Kallon dall’altra hanno due buone chance a inizio gara. Al 27’ Velthuis atterra in area Odogwu: è rigore. Sul dischetto ci va Casiraghi che non sbaglia. Tempo dieci minuti e la formazione di Martusciello pareggia con Tongya. La difesa della Salernitana si addormenta poco prima della pausa e Molina ne approfitta per mettere dentro il 2-1 su assist di Casiraghi. Al 60’ però arriva la reazione degli ospiti. Braaf si libera e con il destro a giro beffa Poluzzi. All’84’ Rover impegna Sepe, la partita sembra finita. Poi al 95’ l’attaccante riceve in area e al volo realizza un incredibile 3-2. Il Sudtirol vince ancora allo scadere, esattamente come contro il Modena.