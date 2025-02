Serie B, sfida casalinga a doppio taglio. Mantova in fuga dall’incubo playout: "Contro il Bari conta solo la vittoria»

Il pareggio su un campo difficile come il “Barbera“ di Palermo è servito al Mantova per consolidare convinzione e fiducia nei propri mezzi. La squadra di Possanzini rimane comunque in posizione di classifica delicata, tanto che i playout sono solo un punto più in basso ed è per questo che la gara odierna con il Bari riveste grande importanza per i biancorossi. "Giochiamo sempre per vincere – la presentazione del tecnico virgiliano –, questa è la nostra identità, anche se il campionato è pieno di variabili". Questa sarà la filosofia del Mantova anche con un avversario che si preannuncia molto temibile come i Galletti: "Mi aspetto tanti duelli in mezzo al campo – prosegue Possanzini –. Loro sono una formazione di qualità, ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco. Potremmo anche riproporre la fase difensiva che abbiamo visto al “Barbera“. Lo abbiamo già fatto in altre circostanze, a dire il vero, sono solo cambiati gli interpreti. In ogni caso dipenderà anche dalle caratteristiche dell’avversario". Il dubbio principale di questa immediata vigilia, dunque, è quello tra il ritorno al consueto 4-2-3-1 e la conferma di un reparto arretrato a tre che potrebbe garantire maggiore copertura e solidità difensiva.

Per il resto, mentre Trimboli e Burrai sono sicuri di una maglia da titolare a centrocampo e Mancuso e Mensah in avanti, Giordano va verso la conferma sulla fascia sinistra, con Maggioni e Radaelli che si contendono la possibilità di partire dall’inizio sul lato opposto. Ci sono comunque diversi giocatori che sperano di ricevere da Possanzini un’occasione per mettersi in mostra proprio in una sfida così delicata che per il Mantova può e deve rappresentare una svolta per riprendere a camminare con sicurezza verso la salvezza. Probabile formazione (3-5-2): Festa; Brignani, Redolfi, Solini; Maggioni, Trimboli, Burrai, Artioli, Giordano; Mancuso, Mensah.

Luca Marinoni