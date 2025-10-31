Acquista il giornale
Serie B, undicesima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Cinque gare domani e cinque domenica: il Cesena affronterà il Bari, mentre il Monza se la vedrà con lo Spezia. Il Modena capolista ospiterà la Juve Stabia

di MATTEO MEREU
31 ottobre 2025
Paolo Azzi del Monza protagonista della vittoria dei brianzoli per 3-0 a Palermo

Paolo Azzi del Monza protagonista della vittoria dei brianzoli per 3-0 a Palermo

Roma, 31 ottobre 2025 – Undicesima giornata di Serie BKT alle porte: dieci partite suddivise tra domani e domenica. Aprirà il turno la sfida tra Avellino e Reggiana, in programma per le 12:30, mentre alle 15 sarà la volta di Padova – Sudtirol e Carrarese – Frosinone, con i ciociari che, in caso di vittoria, potrebbero raggiungere temporaneamente il Modena in cima alla classifica. Alle 17:15 si giocherà Entella – Empoli, mentre alle 19:30 il Palermo ospiterà il Pescara al Barbera. Domenica alle 15 si giocheranno Bari – Cesena, Modena – Juve Stabia e Catanzaro – Venezia. Monza – Spezia si disputerò alle 17:15, chiuderà il turno Sampdoria – Mantova alle 19:30.

Il programma delle gare e dove vederle

Avellino – Reggiana: sabato 1 novembre, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Padova – Sudtirol: sabato 1 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Frosinone: sabato 1 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Entella – Empoli: sabato 1 novembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Pescara: sabato 1 novembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Cesena: domenica 2 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Juve Stabia: domenica 1 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Venezia: domenica 2 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Monza – Spezia: domenica 2 novembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Mantova: domenica 2 novembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Avellino – Reggiana Avellino (4-3-1-2): Daffara, Missori, Milani, Simic, Enrici, Palumbo, Sounas, Kumi, Lescano, Insigne, Crespi. All. Biancolino. Reggiana (3-4-2-1): Motta, Magnani, Papetti, Libutti, Bozzolan, Bertagnoli, Lima Portes, Marras, Tavsan, Portanova, Gondo. All. Dionigi. Padova – Sudtirol Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Barreca, Fusi, Crisetig, Varas, Capelli; Lasagna, Bortolussi. All. Andreoletti. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Davi; Molina, Mallamo, Tronchin, Martin, Davi S., Odogwu, Merkaj. All. Castori. Carrarese – Frosinone Carrarese (3-5-2): Bleve, Illanes, Ruggeri, Imperiale, Bouah, Zuelli, Schiavi, Hasa, Cicconi, Finotto, Abiuso. All. Calabro Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Gelli J., Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Kone; Ghedjemis, Vergani, Kvernadze. All. Alvini. Entella – Empoli Entella (3-1-4-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Nichetti; Mezzoni, Karic, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Fumagalli. All. Chiappella. Empoli (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Ignacchiti, Ghion, Belardinelli, Carboni; Ilie; Pellegri. All. Dionisi. Palermo – Pescara Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Pescara (3-5-1-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Cangiano; Okwonkwo; Di Nardo. All. Vivarini. Bari – Cesena Bari (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mantovani, Villari, Dorval; Maita, Bentaleb; Castrovilli, Partipilo, Dorval; Moncini. All. Caserta. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; C. Shpendi, Blesa. All. Mignani. Modena – Juve Stabia Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil. Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Cacciamani; Mosti, Maistro; Candellone. All. Abate. Catanzaro – Venezia Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli, Cassandro, Antonini Lui, Brighenti, Favasuli, Bugliuo, Petriccione, D’Alessandro, Cisse, Rispoli, Pandolfi. All. Aquilani. Venezia (3-4-2-1): Stankovic, Sverko, Svoboda, Schingtienne, Pietrelli, Doumbia, Perez, Hainaut, Busio, Adorante, Yeboah. All. Stroppa. Monza – Spezia Modena (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita, Mota. All. Bianco. Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Fellipe Jack, Mateju; Candela, Kouda, Nagy, Vignali, Aurelio; Lapadula, Soleri. All. D'Angelo. Sampdoria – Mantova Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Ricci, Henderson, Cherubini; Çuni, Coda. All. Gregucci. Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Mullen; Paoletti, Trimboli, Artioli; Ruocco, Mancuso, Bragantini. All. Possanzini.

La designazione arbitrale

Avellino – Reggiana: arbitro Massimi, assistenti Giuggioli e Santarossa, IV Ufficiale Marchetti, VAR Nasca, AVAR Rutella. Carrarese – Frosinone: arbitro Marinelli, assistenti Laudato e Ceolin, IV Ufficiale Galipò, VAR Prontera, AVAR Cosso. Padova – Sudtirol: arbitro Perri, assistenti Galimberti e Grasso, IV Ufficiale Drigo, VAR Monaldi, AVAR Aureliano. Entella – Empoli: arbitro Mariani, assistenti Tegoni e Zezza, IV Ufficiale Restaldo, VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo. Palermo – Pescara: arbitro Zanotti, assistenti Capaldo e Luciani, IV Ufficiale Turrini, VAR Volpi, AVAR Gualtieri. Bari – Cesena: arbitro Fourneau, assistenti Bitonti e Emmanuele, IV Ufficiale Ursini, VAR Giua, AVAR Ghersini. Catanzaro – Venezia: arbitro Perenzoni, assistenti Preti e Catallo, IV Ufficiale Vingo, VAR Marini, AVAR Prenna. Modena – Juve Stabia: arbitro Dionisi, assistenti Niedda e Votta, IV Ufficiale Bozzetto, VAR Santoro, AVAR Ferrieri Caputi. Monza – Spezia: arbitro La Penna, assistenti Ceccon e Belsanti, IV Ufficiale Calzavara, VAR Baroni, AVAR Paganessi. Sampdoria – Mantova: arbitro Mucera, assistenti Miniutti e Cortese, IV Ufficiale Di Marco, VAR Mazzoleni, AVAR Del Giovane.

