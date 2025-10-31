Serie B, undicesima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 31 ottobre 2025 – Undicesima giornata di Serie BKT alle porte: dieci partite suddivise tra domani e domenica. Aprirà il turno la sfida tra Avellino e Reggiana, in programma per le 12:30, mentre alle 15 sarà la volta di Padova – Sudtirol e Carrarese – Frosinone, con i ciociari che, in caso di vittoria, potrebbero raggiungere temporaneamente il Modena in cima alla classifica. Alle 17:15 si giocherà Entella – Empoli, mentre alle 19:30 il Palermo ospiterà il Pescara al Barbera. Domenica alle 15 si giocheranno Bari – Cesena, Modena – Juve Stabia e Catanzaro – Venezia. Monza – Spezia si disputerò alle 17:15, chiuderà il turno Sampdoria – Mantova alle 19:30.

Il programma delle gare e dove vederle

Avellino – Reggiana: sabato 1 novembre, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Padova – Sudtirol: sabato 1 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Frosinone: sabato 1 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Entella – Empoli: sabato 1 novembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Pescara: sabato 1 novembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Cesena: domenica 2 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Juve Stabia: domenica 1 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Venezia: domenica 2 novembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Monza – Spezia: domenica 2 novembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Mantova: domenica 2 novembre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Avellino – Reggiana Avellino (4-3-1-2): Daffara, Missori, Milani, Simic, Enrici, Palumbo, Sounas, Kumi, Lescano, Insigne, Crespi. All. Biancolino. Reggiana (3-4-2-1): Motta, Magnani, Papetti, Libutti, Bozzolan, Bertagnoli, Lima Portes, Marras, Tavsan, Portanova, Gondo. All. Dionigi. Padova – Sudtirol Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Barreca, Fusi, Crisetig, Varas, Capelli; Lasagna, Bortolussi. All. Andreoletti. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Davi; Molina, Mallamo, Tronchin, Martin, Davi S., Odogwu, Merkaj. All. Castori. Carrarese – Frosinone Carrarese (3-5-2): Bleve, Illanes, Ruggeri, Imperiale, Bouah, Zuelli, Schiavi, Hasa, Cicconi, Finotto, Abiuso. All. Calabro Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Gelli J., Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Kone; Ghedjemis, Vergani, Kvernadze. All. Alvini. Entella – Empoli Entella (3-1-4-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Nichetti; Mezzoni, Karic, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Fumagalli. All. Chiappella. Empoli (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Ignacchiti, Ghion, Belardinelli, Carboni; Ilie; Pellegri. All. Dionisi. Palermo – Pescara Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Pescara (3-5-1-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Cangiano; Okwonkwo; Di Nardo. All. Vivarini. Bari – Cesena Bari (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mantovani, Villari, Dorval; Maita, Bentaleb; Castrovilli, Partipilo, Dorval; Moncini. All. Caserta. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; C. Shpendi, Blesa. All. Mignani. Modena – Juve Stabia Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil. Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Cacciamani; Mosti, Maistro; Candellone. All. Abate. Catanzaro – Venezia Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli, Cassandro, Antonini Lui, Brighenti, Favasuli, Bugliuo, Petriccione, D’Alessandro, Cisse, Rispoli, Pandolfi. All. Aquilani. Venezia (3-4-2-1): Stankovic, Sverko, Svoboda, Schingtienne, Pietrelli, Doumbia, Perez, Hainaut, Busio, Adorante, Yeboah. All. Stroppa. Monza – Spezia Modena (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita, Mota. All. Bianco. Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Fellipe Jack, Mateju; Candela, Kouda, Nagy, Vignali, Aurelio; Lapadula, Soleri. All. D'Angelo. Sampdoria – Mantova Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Ricci, Henderson, Cherubini; Çuni, Coda. All. Gregucci. Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Mullen; Paoletti, Trimboli, Artioli; Ruocco, Mancuso, Bragantini. All. Possanzini.

La designazione arbitrale

Avellino – Reggiana: arbitro Massimi, assistenti Giuggioli e Santarossa, IV Ufficiale Marchetti, VAR Nasca, AVAR Rutella. Carrarese – Frosinone: arbitro Marinelli, assistenti Laudato e Ceolin, IV Ufficiale Galipò, VAR Prontera, AVAR Cosso. Padova – Sudtirol: arbitro Perri, assistenti Galimberti e Grasso, IV Ufficiale Drigo, VAR Monaldi, AVAR Aureliano. Entella – Empoli: arbitro Mariani, assistenti Tegoni e Zezza, IV Ufficiale Restaldo, VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo. Palermo – Pescara: arbitro Zanotti, assistenti Capaldo e Luciani, IV Ufficiale Turrini, VAR Volpi, AVAR Gualtieri. Bari – Cesena: arbitro Fourneau, assistenti Bitonti e Emmanuele, IV Ufficiale Ursini, VAR Giua, AVAR Ghersini. Catanzaro – Venezia: arbitro Perenzoni, assistenti Preti e Catallo, IV Ufficiale Vingo, VAR Marini, AVAR Prenna. Modena – Juve Stabia: arbitro Dionisi, assistenti Niedda e Votta, IV Ufficiale Bozzetto, VAR Santoro, AVAR Ferrieri Caputi. Monza – Spezia: arbitro La Penna, assistenti Ceccon e Belsanti, IV Ufficiale Calzavara, VAR Baroni, AVAR Paganessi. Sampdoria – Mantova: arbitro Mucera, assistenti Miniutti e Cortese, IV Ufficiale Di Marco, VAR Mazzoleni, AVAR Del Giovane.