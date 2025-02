Serie B: venticinquesima giornata. Mantova, c’è il Sassuolo capolista: "Dobbiamo migliorare la mira»

Il Mantova cerca di riscattare la sconfitta con il Modena sfidando il Sassuolo capolista: "Sarà una partita difficilissima – l’analisi di mister Davide Possanzini, che oggi indosserà i panni dell’ex di turno –. Dobbiamo prestare massima attenzione ai dettagli. Sappiamo cosa fare, speriamo di riuscirci". Al Martelli, i biancorossi dovranno cercare di fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere a Modena: "Dobbiamo migliorare nella gestione delle ripartenze – spiega il mister virgiliano –. I giocatori che non partecipano alla manovra devono essere pronti a reagire. Con i gialloblù abbiamo tirato molto in porta, ma dobbiamo migliorare nella precisione". Possanzini guarda con attenzione i neroverdi: "Sono una squadra molto forte, all’andata siamo stati puniti da un nostro errore. Dobbiamo sbagliare il meno possibile".

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico biancorosso deve definire alcune scelte, con un’attenzione particolare per la trequarti, dove sei giocatori si contendono tre maglie, e per la coppia centrale della difesa. Probabile formazione (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori, Mensah. All: Possanzini.

Le altre partite di oggi: Frosinone-Catanzaro; Pisa-Cittadella; Cosenza-Carrarese; Sampdoria-Modena.

L.M.