Serie C. AlbinoLeffe alla sfida con la Pro Vercelli . Dejà vu di altro sapore

ZANICA (Bergamo)Seconda giornata del campionato di Serie C con l’Albinoleffe attesa stasera sul campo della Pro Vercelli (ore 21.00). Una gara che ha già avuto un antipasto 15 giorni fa, quando le due squadre, a parti inverse, si sono affrontate in Coppa Italia, con la piemontese che passò 3-0 in casa seriana.

L’ Albinoleffe a Vercelli troverà una squadra piu avanti rispetto allo scorso campionato, in ottima forma, come dimostra anche il successo per 3-2 sul campo della Pro Patria, in rimonta, alla 1a giornata. Albinoleffe diversa rispetto a 15 giorni fa. Una squadra che sembra aver ritrovato se stessa e che abbia sistemato il reparto difensivo, con il procedere degli automatismi, il recupero di Boloca e anche con l’innesto, da qualche giorno, del ritrovato Gusu, ritesserato a gran voce. Il giocatore seriano è uno di quelli che vanta il maggior numero di gare con la maglia Celeste, ha personalità, e può portare maggiore esperienza ad un reparto che dopo le partenze dei suoi leader, ha perso un pò le guide. Stasera saranno assenti ancora il portiere Facchetti e l’attacante Sorrentino infortunati.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Boloca, Sottini, Potop; Barba, Lombardi, Parlati, Mandelli, Ambrosini; Sali, Svidercoschi. Vasco Algisi