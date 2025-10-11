Serie C. Alcione per il riscatto immediato. Cusatis punta ancora su Pitou

L’Alcione torna in campo oggi alle 17.30 al Voltini di Crema per affrontare la Pergolettese. Una sfida che può rappresentare uno spartiacque nella stagione degli orange, chiamati a reagire dopo la sconfitta casalinga con il Vicenza. Cusatis, soddisfatto del percorso dei suoi ragazzi nell’ultimo mese, ripartirà dalle certezze costruite finora: solidità, intensità e spirito di gruppo. Sarà una gara che richiederà attenzione, ritmo e soprattutto cinismo sotto porta, sfruttando al meglio ogni occasione utile per colpire. Occhi puntati su Pitou, sempre più punto di riferimento nella manovra offensiva. Il trequartista francese sta vivendo un ottimo momento di forma, trovando continuità e libertà nel gioco tra le linee: metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio sarà una delle chiavi per provare a tornare da Crema con tre punti pesanti.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Pirola, Ciappellano, Bertolotti; Bright, Galli, Renault; Pitou; Morselli, Zamparo. All. Cusatis. Matteo Baconcini