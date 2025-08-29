Serie C. Cittadella-Alcione. Orange meneghini a caccia di conferme

Secondo impegno stagionale in campionato per l’Alcione Milano, che questa sera (ore 21) sarà ospite del Cittadella, una delle favorite per il ritorno in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. Un anticipo di fuoco per gli uomini di Cusatis, chiamati a dare continuità all’ottimo esordio contro la Triestina, superata 1-0 al Breda grazie a un gol capolavoro di Pitou. Oltre al peso dei tre punti, la prima uscita ha confermato una delle certezze della scorsa stagione orange: la solidità difensiva. Un reparto che anche contro la Triestina si è mostrato compatto, attento, difficile da scardinare, con in più la grande prestazione del portiere Agazzi (classe 2004), chiamato a raccogliere l’eredità di Bacchin e per ora tra i migliori in campo. Contro un avversario attrezzato e deciso a partire forte, servirà una prova di carattere e di attenzione. L’Alcione (che ieri ha ceduto Cristian Dimarco alla Pro Patria) dovrà fare ancora a meno di due pedine importanti come Chierichetti e Palombi.

ALCIONE (4-2-3-1): Agazzi; Renault, Pirola, Ciappellano, Bertolotti; Muroni, Galli, Lopes; Pitou; Zamparo, Morselli.

Matteo Baconcini