Serie C. Dalla Giana al Mondiale Under 20. Berretta vola in Cile con la Nazionale

GORGONZOLA (Milano)Da Monza a Gorgonzola. Da Brescia a Santiago. Il tutto in pochi mesi. Sono le tappe di Alessandro Berretta, centrocampista 19enne che oggi prenderà il volo con l’Italia U20 per i Mondiali in Cile. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, un campionato, quello appena alle spalle, chiuso con 4 gol e 9 assist nella Primavera di Oscar Brevi. Da qui, il salto nei professionisti, in prestito alla Giana, squadra allenata in passato proprio da Brevi e guidata ora da un ex Monza, Vinicio Espinal. Quando si dice il destino che, nel suo caso, va di pari passo con il talento. Perché il classe 2006 si dimostra subito pronto per il salto e, alla seconda giornata, parte titolare: sempre la Brianza sullo sfondo, Renate-Giana a Meda. Novanta minuti e gol, addirittura dalla banddierina: "Un’emozione incredibile, è stato bellissimo. La rete non so se sia mia (la palla è passata tra una selva di gambe e rimpalli, ndr), ma me l’hanno assegnata e quindi me la prendo", le sue parole. Da lì, sempre titolare. E sul taccuino del ct dell’Italia U20, Carmine Nunziata (in passato anche tecnico di Seregno e Berretti Milan). Così, prima chiamata subito per i Mondiali. Dopo la partita col Brescia, Berretta ha raggiunto la Nazionale a Roma. Oggi la partenza per il Cile. Prima partita domenica, alle ore 22 italiane, contro l’Australia, allo stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso. Un’altra tappa. Un altro sogno da realizzare. Luca Mignani