Serie C. Espinal nuovo tecnico della Giana. Raccoglie l’eredità di Chiappella

GORGONZOLA (Milano)

Ore decisive per il nuovo corso in casa Giana. In questi giorni, infatti, l’incontro decisivo per il nuovo allenatore: Vinicio Espinal (nella foto). Nato a Santo Domingo, ma con passaporto italiano, una vita nei nostri campionati, in campo e in panchina. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, con tanto di esordio in Serie A, ha giocato in tutte le categorie del calcio professionistico: da Taranto a Palazzolo, da Monza a Crotone, passando per Benevento e Venezia, tra le altre. Per il 42enne, finale di carriera nei dilettanti con Lecco, Pontisola, Virtus Bergamo e Mapello, dove ha iniziato ad allenare. Un’esperienza da secondo di Alessandro Calori nella Primavera della Lazio, poi soprattutto Serie D: Folgore Caratese, Gozzano e Real Calepina. Espinal potrebbe essere annunciato già settimana prossima: a meno di clamorosi ribaltoni, sarà lui a prendere le redini dei biancazzurri. Sul tavolo dovrebbe esserci pronto un contratto della durata di due anni.

Un profilo in stile Giana: esordiente e ancora alle prime esperienze in panchina, ma nel contempo con una lunga esperienza di campo e una conoscenza spiccata delle serie minori. La scelta dopo una serie di contatti e accostamenti: alla voce sogno Marco Zaffaroni, ultime (brevi) esperienze in cadetteria con Sudtirol e FeralpiSalò, un passato anche in massima serie con il Verona dopo essersi affermato in Serie C soprattutto con l’AlbinoLeffe. In lista anche Daniele Angellotti (Pro Sesto), Andrea Malgrati (ex Lecco) e soprattutto Filippo Carrobbio, quest’anno alla Folgore Caratese. A spuntarla, però, Espinal, nel mirino fin dai primi segnali dell’addio di Andrea Chiappella dopo tre anni, l’ultimo da record: il cammino fino alla finale di Coppa Italia, poi persa contro il Rimini, il sogno playoff proseguito fino ad arrivare ad un passo dalle final four.

Per Chiappella, peraltro, manca soltanto l’annuncio alla Virtus Entella in Serie B. Con lui, anche un altro volto noto in casa Giana: Raul Bertarelli, vice di Cesare Albè e poi primo allenatore, sarà il secondo di Chiappella, ruolo ricoperto anche all’AlbinoLeffe con Giuseppe Biava. Lu.Mig.