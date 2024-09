Serie C. Giana-Pro Patria, derby a Gorgonzola

Derby lombardo nella seconda giornata della Serie C con la sfida Giana-Pro Patria. I gorgonzolesi guidati da Andrea Chiappella (nella foto) sono partiti con un pareggio a Vicenza per 2-2, i tigrotti con una sconfitta in casa contro il Renate per 1-0. Tra i padroni di casa, fuori Lamesta per squalifica e Marchesi che tornerà settimana prossima (oltre a Milan ufficializzato dal Ravenna). Torna invece Ballabio, reduce da un problema muscolare. Dopo l’inaspettato stop, la Pro Patria, da ieri rafforzata con l’arrivo dell’attaccante Giacomo Beretta, non può permettersi passi falsi anche a Gorgonzola. "Ho visionato gli avversari contro il Vicenza, sono una squadra compatta con una precisa identità - afferma l’allenatore ospite Riccardo Colombo alla vigilia della gara odierna prevista alle 18 - . Sono bravissimi sulle seconde palle, la Giana è una squadra coraggiosa, sa sfruttare bene le palle inattive. Dobbiamo pertanto prestare massima attenzione a questo dettaglio. Abbiamo cercato di lavorare sulle cose in cui abbiamo fatto meno bene nella partita d’esordio, analizzato la gara assieme ai ragazzi e ci siamo allenati sulla linea difensiva e la finalizzazione negli ultimi trenta metri. I ragazzi stanno bene: abbiamo entusiasmo e vogliamo ripartire bene, riscattando la sconfitta di domenica scorsa per un senso di rivalsa. Ai tifosi chiedo un po’ di fiducia in questa squadra: siamo giovani, dobbiamo avere anche un ambiente che ci dia una mano, tutti assieme dobbiamo raggiungere l’obiettivo della salvezza e poi toglierci delle soddisfazioni".Luca Di Falco