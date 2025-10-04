Serie C. Gubbio all’esame-Pontedera. Al “Barbetti“ sfida ricca di insidie

È quasi finito il riposo del Gubbio: la rifinitura sarà l’atto finale prima di scendere in campo domani (ore 20:30) al "Barbetti" contro il Pontedera. Quella che si troveranno di fronte i rossoblù è una squadra ancora alla ricerca di continuità e di quel salto di qualità che possa rilanciare le proprie ambizioni. In queste prime sette giornate di campionato, infatti, i toscani guidati da mister Leonardo Menichini hanno raccolto sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Un ruolino di marcia che evidenzia come il Pontedera abbia riscontrato alcune difficoltà in questo inizio di stagione (a fronte anche di un buon numero di infortuni) e di come ancora stia cercando di scrollarsi di dosso le scorie di un avvio certamente non entusiasmante. Ma attenzione, perché nell’ultima gara disputata i granata hanno battuto per 2-1 il Forlì, in una partita in cui hanno saputo soffrire e rimanere mentalmente in gara fino al termine, trovando il gol della vittoria in pieno recupero. Quella di Menichini, che predilige il 4-2-3-1, è una squadra che lascia giocare gli avversari ma può fare molto male quando riesce a ribaltare il campo, grazie anche alla velocità dei propri giocatori offensivi, ma anche quando prova a penetrare in area con combinazioni palla a terra. Sarà dunque un test importante per il Gubbio, che affrontando il Campobasso, squadra con caratteristiche simili, non è riuscito a leggere bene le fasi della partita compiendo disattenzioni fatali: quella di domani si può considerare anche un piccolo esame su quanto la squadra abbia appreso dalla prima sconfitta in campionato di una manciata di giorni fa.

Federico Minelli