Serie C. Gubbio all’esame Spal, primo bivio della stagione. Braglia: "Voglio vedere più grinta e cattiveria»

La partita di oggi (ore 18:30) contro la SPAL rappresenta un importante bivio nella stagione del Gubbio. Serve una reazione dopo la brutta caduta di Sassari e un risultato positivo, oltre a permettere di rimanere aggrappati alle zone nobili della classifica, aumenterebbe in maniera significativa il morale della squadra. Mister Braglia ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa pre partita: "Noi dobbiamo guardare nostri problemi, veniamo dalla nostra peggior partita in campionato e dobbiamo darci delle risposte. Voglio vedere la mia squadra giocare come voglio io, con aggressività, cosa che a Sassari non abbiamo fatto e infatti abbiamo fatto una pessima figura. Soprattutto dagli attaccanti, che prendono un sacco di botte e sono sempre a terra, voglio vedere più grinta e cattiveria". Una squadra, il Gubbio, che è in difficoltà in campo ma anche nella selezione anche a causa dell’obbligo di schierare under, come spiega il tecnico rossoblù: "Questa squadra – prosegue Braglia – tra difficoltà di organico e infortuni non muscolari sta un po’ raschiando il barile. Inoltre, a parte due 2001, abbiamo solo 2002 e 2003, sono ragazzi che possono maturare in qualsiasi momento della stagione: alcuni sono bravi a difendere ma meno ad attaccare e viceversa. Poi basta vedere il percorso dello scorso anno di Di Stefano, che nella seconda metà di campionato ci ha trascinato dopo un periodo iniziale di difficoltà". Poi si passa alla disanima dell’avversario: "La Spal ha grandi nomi, forse fanno fatica a capire la categoria. Loro hanno ragazzi molto validi, ad esempio Rao è un 2006 ma è un giocatore di alto livello. Lasciando perdere la classifica, l’organico è di assoluta qualità, poi se non riescono a stare insieme in campo sono problemi loro. Però dobbiamo capire che di facile in questo campionato non c’è niente, ogni punto ha un valore enorme, sia in casa ma soprattutto in trasferta, dove dobbiamo migliorare nettamente. Io credo in questi ragazzi, mi aspetto una grande reazione domani. Se così non fosse mi girerebbero molto le scatole, perché servono delle risposte per proseguire il nostro percorso in questo campionato". Capitolo indisponibili: "Chierico forse rientrerà, sicuramente lo farà nella prossima gara. Bulevardi ha avuto l’influenza, questa settimana l’ho visto meglio e sarà dei nostri”. Queste le probabili formazioni di domani, dove le due squadre dovrebbero schierarsi a specchio.

(4-3-3): Vettorel; Frey, Portanova, Signorini, Mercadante; Mercati, Rosaia, Bulevardi; Spina, Udoh, Di Massimo. All. Braglia.

SPAL (4-3-3) Alfonso; Bruscagin, Peda, Bassoli, Trippaldelli; Collodel, Carraro, Maistro; Rao, Antenucci, Orfei. All. Colucci.