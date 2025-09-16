Serie C. Gubbio, il bilancio è positivo. Ma serve più freddezza sotto porta

GUBBIO – Continua il buon periodo di forma del Gubbio, che dopo la sconfitta all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Latina non ha più perso. In campionato, infatti, sono arrivate due vittorie in trasferta (Rimini e Forlì) e due pareggi casalinghi (Sambenedettese e Perugia). Quattro i gol segnati – uno per partita – mentre appena due quelli subiti, uno per ogni gara pareggiata. Dati che se approfonditi possono portare a osservazioni interessanti. La prima è come siano due i giocatori che hanno segnato per il Gubbio fin qui in campionato, Tommasini e Signorini, che hanno messo a referto due gol ciascuno: l’attaccante è andato in rete nelle prime due giornate contro Rimini e Samb, mentre il capitano ha trovato la via del gol nel derby contro il Perugia e nella vittoria di Forlì, peraltro sempre con un’incornata su assist di Carraro da calcio di punizione. D’altra parte, però, guardando anche le partite nel dettaglio, è chiaro che il difetto più grande di questa squadra emerso finora sia la freddezza sottoporta; nonostante le tante occasioni create (sintomo di una rosa che ha recepito le idee dello staff tecnico) il Gubbio trasforma poco. Un fattore sul quale Di Carlo e i suoi sono già al lavoro da tempo e che stanno provando a sistemare. Ciò che invece sembra funzionare è la difesa, in un mix di esperienza e giovani di talento che offrono sicurezza a tutta la squadra. I due gol subiti in totale – entrambi a pochi passi dalla porta –testimoniano un ottimo approccio del pacchetto difensivo a questa stagione, specialmente nella capacità dei giocatori nell’adattarsi a varie partite e avversari. È solo l’inizio, ma è un ottimo inizio.

Federico Minelli