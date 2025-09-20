Serie C. Gubbio, oggi col Bra inizia il tour de force: "Dobbiamo puntare al primo successo in casa»

GUBBIO – Comincia oggi il primo tour de force della stagione del Gubbio. I rossoblù ospitano oggi pomeriggio (ore 15) il Bra al "Barbetti", per la prima delle tre gare che si giocheranno in appena sette giorni. Mister Di Carlo, però, vuole pensare una partita alla volta e mette in guardia i suoi: "C’è tenere alto il livello di concentrazione. Il Bra una neopromossa, gioca bene a calcio e si difende bene, per cui merita il massimo rispetto. Noi giochiamo davanti ai nostri tifosi e tutti noi ci teniamo a vincere la partita ma, ripeto, l’avversario è tosto. Sarà una partita molto dura, molto difficile e conquistare i tre punti vorrebbe dire, oltre che aver conseguito la prima vittoria casalinga della stagione, aver fatto un altro passo in avanti".

Poi analizza il periodo che attende la sua squadra con tre match in una settimana, ma rimanendo ben ancorato alla realtà.

"A parte Di Massimo e Costa infortunati, tutti gli altri calciatori sono disponibili. Questo è un buon segnale perché posso scegliere, ma non guardo a lunga gittata: adesso dobbiamo giocare contro il Bra, siamo concentratissimi su questo match e vogliamo vincere. Poi da domenica mattina penseremo alla trasferta di Campobasso e subito dopo alla seconda trasferta consecutiva contro la Vis Pesaro. È chiaro però che i tre incontri così ravvicinati mi obbligheranno a fare una certa rotazione dei ragazzi da utilizzare".

Battute finali sui possibili innesti dal 1° di Krapikas che era entrato nella trasferta di Forlì dopo l’infortunio di Bagnolini e su La Mantia.

"Krapikas ha delle chance. La Mantia questa settimana si è allenato sempre e questo è già un segnale ottimo: dico che in queste tre partite lo utilizzeremo sempre un pochino di più per portarlo piano piano alla piena condizione. Ma oltre a lui ci sarà l’opportunità per altri calciatori che finora hanno trovato meno spazio di darci una mano. Abbiamo bisogno di tutti".

Capitolo formazione. Di Carlo cerca continuità in campo e potrebbe proporla in formazione, con un solo cambio rispetto alla trasferta di Forlì: spazio a Saber invece di Rosaia, per sfruttare la tecnica e la qualità dell’italo-marocchino contro la difesa del Bra.

GUBBIO (3-4-1-2): Krapikas; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Djankpata, Carraro, Podda; Saber; Spina, Tommasini. All. Di Carlo

Federico Minelli