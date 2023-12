Serie C. Gubbio, Pontedera nel mirino. I tifosi rossoblù si mobilitano

Mentre sul campo il Gubbio continua a lavorare agli ordini di mister Braglia per preparare la trasferta di Pontedera, scontro diretto per i playoff e di grande importanza per il morale della squadra, visto l’andamento recente, anche tutto l’ambiente rossoblù si muove in quella direzione. Da ieri, infatti, sono in vendita i biglietti per assistere al match, che si giocherà sabato 9 dicembre alle ore 16:15 presso lo stadio "Ettore Mannucci". I tagliandi validi per il settore ospiti possono essere acquistati al prezzo di 12 euro oltre diritti di prevendita, online o nei punti vendita Etes (a Gubbio Tabaccheria 2000 in largo della Resistenza) fino a venerdì 8 dicembre alle ore 19. La distanza, non esagerata, potrebbe permettere un discreto afflusso di tifosi rossoblù in terra toscana, anche se l’orario potrebbe creare problemi ai lavoratori. E’ stato designato l’arbitro della gara: a dirigere il match sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Cristian Robilotta di Sala Consilina e Paolo Cozzuto di Formia. Inoltre, "L’A.S. Gubbio 1910 partecipa al gravissimo lutto che ha colpito l’U.S. Città di Pontedera per la immatura e improvvisa perdita a soli 34 anni di Andrea Pardini".