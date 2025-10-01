Serie C. Gubbio, scuole calcio al "Barbetti». Spinta in più contro il Pontedera

– È forse il primo periodo delicato del campionato. Sono passate ormai sette giornate del girone B di Serie C e cominciano a emergere i reali valori delle formazioni che si sfidano. La classifica è ancora corta ma si può già intravedere uno spaccato iniziale di quello che sarà il leitmotiv della stagione, con tre squadre hanno già staccato le altre. Si tratta di Arezzo, Ravenna e Ascoli: le prime due condividono la prima piazza a 18 punti, con sei vittorie e una sconfitta in questo primo terzo circa di girone d’andata, mentre i marchigiani (gli unici ancora imbattuti in questo girone) seguono a ruota con un punto di distacco, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Poi c’è il Gubbio a 12, che comanda un "gruppone" di otto squadre racchiuse in tre punti e che con il turno infrasettimanale ha un po’ rallentato la marcia intrapresa nelle prime gare di campionato. Un rallentamento che ci sta visti i tanti fattori intervenuti (su tutti la stanchezza di una lunga trasferta come quella di Campobasso nel mezzo della settimana) e che non deve demoralizzare l’ambiente ma deve rincuorarlo: è anche e soprattutto in questi momenti di flessione, se così si possono chiamare, che una squadra, specialmente se giovane, trova opportunità di crescita. E allora è bene fare tesoro delle lezioni apprese nelle gare "storte" e riprendere la giusta via già da Gubbio–Pontedera con l’aiuto del "Barbetti". In occasione della gara di domenica, infatti, saranno ospiti dell’incontro le bambine e i bambini delle scuole calcio Atletico Gubbio e Polisportiva Don Bosco Gubbio. "È un’iniziativa fortemente voluta dal nostro presidente Notari e invitiamo tutti gli iscritti nati dopo il 1° Gennaio 2011 interessati ad assistere alla gara a prendere contatto con i responsabili delle due scuole calcio che coordineranno insieme alla nostra società l’ingresso allo stadio delle bambine e dei bambini e dei relativi accompagnatori. Vi aspettiamo numerosi al Barbetti!", scrive la società rossoblù sui propri canali social.

Federico Minelli