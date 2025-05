Serie C: ieri sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno della fase nazionale. Playoff: Giana-Ternana e Atalanta U23-Cerignola

Il sogno della Giana Erminio e dell’Atalanta Under 23 continua. Sono stati stabiliti ieri gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, dopo il sorteggio avvenuto in mattinata e che prevede l’entrata in gioco delle seconde classificate dei gironi A, B e C, ovvero Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Queste le quattro partite in programma, con andata domenica 18 maggio: Giana Erminio-Ternana (fischio d’inizio alle ore 18.15), Crotone-Vicenza (ore 16), Vis Pesaro-Pescara (ore 18.15, anche gli abruzzesi sono testa di serie) e Atalanta U23-Audace Cerignola (ore 18.15). La società bergamasca ha già annunciato che quest’ultima sfida si giocherà al Gewiss Stadium, abitualmente la casa della prima squadra. Il ritorno si giocherà mercoledì 21 maggio. Tutte le sfide saranno in diretta sui canali di Sky Sport.

Già definiti anche gli accoppiamenti per le semifinali (in programma il 25 e il 28 maggio) e quindi il cammino che porterà la quarta squadra di Serie C, dopo Padova, Entella e Avellino, ad essere promossa in Serie B. Le finali di andata e ritorno dei playoff si giocheranno il 2 e il 7 giugno. Per i quarti di finale, la vincente di Crotone-Vicenza affronterà la vincente di Giana Erminio-Ternana, mentre chi passerà il turno nei quarti di finale tra Atalanta Under 23 e Audace Cerignola sfiderà la vincitrice della sfida tra Vis Pesaro e Pescara.

L.M.