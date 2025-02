Serie C: il caso. Chajia fa dietrofront. Non giocherà a Lecco

Vedi Lecco e poi… te ne vai. Ovviamente non stiamo parlando della splendida città manzoniana, meta ogni anno di tanti turisti, ma di quel che è successo nella giornata di lunedì alla Calcio Lecco con la clamorosa retromarcia del fantasista belga di origine marocchina Moutir Chajia che, dopo aver trovato un accordo già da diversi giorni, nella mattinata di ieri ha fatto saper alla società di "non volere vestire la maglia bluceleste". E così il Lecco è rimasto con in mano il classico pugno di mosche e senza quel giocatore che, dall’alto della sua esperienza in categorie superiori, avrebbe potuto garantire un quid in più per poter raggiungere la salvezza diretta.

Il talentuoso giocatore, dopo aver assistito domenica alla vittoria casalinga del Lecco contro la Pro Vercelli, si è allenato lunedì agli ordini di mister Federico Valente e tutto pareva andare per il verso giusto, con la società pronta a preparare la conferenza stampa di presentazione. E invece ieri è arrivato il dietrofront. Il giocatore, che ha giocato (tanto) in serie B contribuendo alla fantastica promozione del Como, ha avuto delle perplessità nello scendere di categoria, ma avrebbe potuto pensarci bene e declinare l’invito prima firmare il contratto, posare per le foto di rito ed effettuare addirittura un allenamento con la squadra, come riferito da alcune persone vicine alla società.

L’episodio raro ricorda, parzialmente, quello dell’anno scorso quando il portiere spagnolo Kiko Casilla, ex Real Madrid, arrivò a Lecco per firmare coi blucelesti, ma ripartì per la Spagna dopo aver effettuato il primo allenamento. In quel caso il portiere iberico non aveva ancora firmato nulla, al contrario di Chaija che ora tornerà allo status di svincolato.

Il direttore sportivo Minadeo dovrà invece valutare se tornare sul mercato degli svincolati per consegnare a Valente un giocatore con le caratteristiche di Chajia. Non è ancora tramontata l’ipotesi di ingaggiare la prima punta norvegese Julian Kristoffersen, norvegese classe 1997.