SERIE C. Il gioiellino Zoma saluta l’AlbinoLeffe. Klose lo ha scelto per il Norimberga
ZANICA (Bergamo)
Si va dipanando la questione Mohamed Alì Zoma (nella foto), preservato fin qui dall’AlbinoLeffe perché in rampa di lancio sul mercato e di conseguenza mai in campo nelle amichevoli e in Coppa Italia. Sul 21enne nato a Merate, nel Lecchese, e cresciuto nella Celeste, dai Pulcini alla prima squadra, si sono fiondate tre squadre estere: Norimberga (Serie B tedesca), Royal Antwerp (Serie A belga) e AIK (Serie A svedese). A spuntarla, il club di Bundeslinga 2, allenato da Miroslav Klose, ex bomber della Germania (miglior marcatore con 71 reti) e apprezzato anche in maglia Bayern Monaco e Lazio. Klose avrebbe avuto un ruolo chiave nell’operazione che porterebbe in Germania Zoma, autore l’anno scorso di 15 gol e 9 assist. Il giocatore, ieri, è arrivato in Baviera e ha sostenuto le visite mediche. Orgoglio per la società orobica. Nel contempo la squadra di Lopez, dopo lo 0-3 in Coppa Italia contro la Pro Vercelli), ha mostrato di avere ancora bisogno di interventi dal mercato. E con la partenza di Zoma, verrebbe a mancare un elemento di indiscusso valore in attacco. Il “Piano B“ è sicuramente nel cassetto del direttore sportivo Antonio Obbedio: formalizzata l’uscita, sarà da mettere in pratica. Altrimenti, come ha detto il tecnico Lopez, salvarsi sarà molto dura.
Vasco Algisi
