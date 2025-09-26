Serie C. Il Gubbio vuol voltare pagina. Dopo il ko, testa alla Vis Pesaro

Non è mai facile gestire la prima sconfitta in campionato ma non c’è altra strada se non quella di guardare avanti. Il Gubbio di Domenico Di Carlo, uscito dal "Molinari" di Campobasso senza punti, ha la possibilità di riscattarsi già da domani, quando sarà ospite della Vis Pesaro per la settima giornata di campionato.

La seconda trasferta consecutiva porta i rossoblù a giocare contro una delle sorprese dello scorso campionato (sesto posto al termine della regular season), che però quest’anno non è partita al meglio delle proprie possibilità; i biancorossi marchigiani, infatti, hanno raccolto finora 6 punti in altrettante partite, frutto di una vittoria (in casa contro il Livorno), tre pareggi (contro Pineto in trasferta e contro Rimini e Pianese in casa) e due sconfitte (contro l’Arezzo e contro il Forlì nell’ultima giornata, entrambe lontano dal "Benelli").

Eppure la rosa a disposizione di mister Roberto Stellone può contare su un mix di giovani ed esperienza che forniscono un’importante dose di qualità alla squadra, soprattutto dalla cintola in su dove si annoverano nomi del calibro di Paganini, Di Paola, Pucciarelli e Nicastro tra gli altri.

Quella di domani sarà una gara che potrebbe essere decisa dai duelli individuali, visto che le due squadre si schierano entrambe con la difesa a tre e fanno affidamento sulle capacità di geometria dei propri giocatori individuali.

Sarà dunque importante limitare l’azione del capitano Di Paola, così come sarà importante contenere l’esuberanza di Jallow e la presenza fisica (oltre alla qualità tecnica) di bomber Nicastro.

Il Gubbio vuole scrollarsi di dosso il peso della prima sconfitta, mentre la Vis vuole dare una scossa alla propria stagione: al "Benelli" ci sarà da divertirsi.

Federico Minelli