Serie c. Il Lecco è imbattuto. Verso il sold out per la sfida all’Union

La testa del Lecco è già al big match contro l’Union Brescia. Archiviata la vittoria di misura conquistata sul campo dell’AlbinoLeffe, grazie ad una perla di Furrer e ad un buon secondo tempo dopo una prima frazione orribile, il Lecco di Federico Valente (nella foto), secondo in classifica a -4 dalla capolista Vicenza, si è messo all’opera per preparare nel migliore dei modi lo scontro diretto. L’Union è terza a -7 dalla vetta, arriverà al Rigamonti Ceppi domenica sera alle 20.45 per una sfida che potrebbe far registrare il sold out. Il Lecco ci arriva con un ruolino di marcia di spessore: 6 vittorie e 3 pareggi in queste prime 9 di campionato, con 14 gol fatti e 5 subiti. E le aquile sono anche una delle tre sole imbattute in serie C, insieme al super Vicenza e all’Ascoli nel girone B. "I ragazzi parlano già del Brescia nello spogliatoio, ma ora è giusto e normale - ha detto Valente dopo l’ultimo successo - Mi aspetto lo stadio strapieno, in un orario da Champions. Dovremo divertirci per far vedere a che punto siamo...". Per il big match il tecnico dovrà fare a meno del trequartista Davide Voltan che, infortunatosi in allenamento venerdì scorso, si è procurato una lesione muscolare all’adduttore e rimarrà fuori per almeno tre settimane. Rientrerà invece Mattia Rizzo, impegnato nella finestra per le nazionali con l’Under 21 svizzera, mentre sarà ancora out Davide Grassini che sta recuperando da una sublussazione alla spalla destra.

Fulvio D’Eri