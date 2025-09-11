Serie C. Il Lecco vola e si gode i piani alti della classifica

Il Lecco è partito fortissimo in campionato e guarda tutti dall’alto con Vicenza e Renate. E se la squadra avesse avuto maggiore lucidità a Trieste… sarebbe l’unica a punteggio pieno. Quello visto nelle prime tre giornate, soprattutto nelle due partite casalinghe vinte contro Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi, è stato un Lecco forte, motivato, ben messo in campo e con un potenziale per rimanere ai vertici della categoria. L’unica macchia è l’eliminazione, ad opera dell’Ospitaletto, in Coppa Italia. Per il resto il Lecco di mister Valente si è espresso alla grandissima e in campionato sta volando. Ma guai a rilassarsi. "I ragazzi si sono meritati il relax nel “post“ gara, poi si deve ritrovare concentrazione totale – ha detto Federico Valente -. Siamo determinati a compiere nuovi step in avanti. Non tutto è funzionato alla perfezione, vorrei fossimo ancora più intensi in alcune fasi del gioco e mi piacerebbe vedere una squadra capace di tenere un ritmo più alto quando abbiamo la partita in mano. Sono soddisfatto della prestazione di chi ha giocato dal 1’ e di chi è subentrato, tutti sono stati decisivi".

I successi del Lecco sono dovuti anche ad una grande programmazione, ad un’oculata e attenta campagna acquisti e cessioni. Qualcuno aveva storto il naso perché non è arrivato il vice Sipos e invece… Alaoui è entrato ed ha subito timbrato il cartellino. "La valutazione di questo inizio di campionato è super positiva – ha detto il ds Antonio Minadeo -, i ragazzi stanno rispondendo alle sollecitazioni. Entusiasmo doveroso ma noi dobbiamo rimanere coi piedi ben piantati per terra e concentrati". Il mercato è chiuso. "È stato fatto in completa condivisione. Minadeo e Valente sono una cosa sola. I migliori acquisti sono state le conferme di Marrone, Battistini, Furlan, Kritta, Frigerio, Grassini, Sipos, Galeandro perché hanno trasmesso anche ai nuovi l’identità precisa del Lecco. Il nostro progetto è quello di inserire pure ragazzi “locali“ e giocatori provenienti dalle giovanili. Alcuni hanno accelerato il processo di crescita". E ora sotto con la trasferta di domenica in casa dell’Inter Under 23.

Fulvio D’Eri