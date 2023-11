Serie C Il turno. Oggi il derby. Ancona-Recanatese

La quattordicesima giornata del girone d’andata della serie C girone B propone per oggi due anticipi: la sorpresa Recanatese va ad Ancona per un derby calco e il Sestri cercherà a Gubbio i punti persi in casa contro il Rimini in una sconfitta con polemiche per la rete segnata nel finale dai romagnoli. Tra domani e lunedì si giocano le altre partite. Ecco il turno completo.

Oggi: Ancona-Carrarese (18,30) e Gubbio-Sestri Levante (14)

Domani: Carrarese-Spal (16,15), Cesena-Lucchese (16,15), Fermana-Arezzo (14), Olbia-Rimini (16.15), Pontedera-Pescara (14), Virtus Entella-Juventius Next Gen (16.15).

Lunedì: Vis Pesaro-Torres (18,30 diretta Rai Sport)

Classifica: Cesena e Torres 30, Perugia 24, Carrarese 23, Pescara e Recanatese 21, Pontedera e Pineto 20, Gubbio 17, Lucchese e Ancona 16, Rimini, Arezzo e Olbia 15, Virtus Entella 14, Sestri Levante, Vis Pesaro e Spal 12, Juventus Next Gen 11, Fermana 7