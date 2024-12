Serie C. La Giana ritrova Ferri. Alcione coi big in avanti

GORGONZOLA (Milano)

Derby lombardo oggi alle 17.30 a Gorgonzola: di fronte Giana e Alcione. I biancazzurri cercano punti per allontanare la zona playout (+3 al momento) e poi tuffarsi nel big match di mercoledì sera, in casa alle 18.30, contro l’Avellino: in palio l’accesso alla semifinale di Coppa Italia che sarebbe storica per la squadra di Chiappella. Gli “orange“ di Cusatis, invece, sono reduci da un pareggio e un ko nelle ultime due gare, ma restano la sorpresa del campionato. Tanto che la matricola terribile milanese “vede“ il terzo posto, occupato dalla FeralpiSalò, che dista tre lunghezze.

GIANA (3-5-2): Moro; Previtali, Ferri, Colombara 6.5; Caferri, Nichetti, Marotta, Pinto, Lamesta; Stuckler, Spaviero. All. Chiappella.

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Stabile, Pirola, Ciappellano, Dimarco; Bright, Bonaiti, Bertoni; Invernizzi; Palombi, Marconi. All. Cusatis. R.S.